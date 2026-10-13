Эксклюзивные кадры: генерал и полковники вошли в Карповку, находящуюся в 3,5 км от врага

Представители ГПСУ и местный житель. Фото: ГПСУ

На седьмой день после освобождения Карповки, когда ещё продолжались бои за соседнее Новое, в село сразу после того, как там закрепилась пехота, прибыли командиры ГПСУ — генерал, два полковника и Герой Украины. До ближайших позиций россиян тогда было всего три с половиной километра.

Об этом пишет Новини.LIVE.

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Несмотря на угрозу, командиры бригады "Помста" и офицер подразделения "Дозор" вместе с опытными пехотинцами обошли семь пехотных позиций, чтобы лично поздравить с успешным прорывом военных, которые закрепились и держали оборону на новых рубежах.

Украинские военные. Фото: ГПСУ

Это был не формальный визит. В каждом блиндаже состоялся важный искренний разговор.

Во время поездки в освобожденную Карповку генерал-лейтенант, командир бригады "Помста" Сергей Дейнеко и полковник, комендант подразделения "Серебряная тройка" Виталий Фасоля навестили единственного жителя села, дедушку Володю. Владимир пережил оккупацию и ожесточённые бои. Каждый раз, передавая провизию, в тылу помнят об этом смелом украинце и передают ему пакет с едой.

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Местный житель Владимир и представители ГПСУ. Фото: ГПСУ

На обратном пути офицеров поджидала вражеская ловушка — "почекун". Но Герой Украины по кличке "Килер" мгновенно отреагировал и с первого же выстрела сбил вражеский дрон. Этот эпизод попал на видео.

Уникальные кадры военные долгое время не обнародовали. Даже после того, как о результатах операции "Вивальди" узнала вся страна, они не спешили рассказывать об этом рискованном визите. Только теперь видео стало доступно широкой публике.

Украинский военный и ГПСУ. Фото: ГПСУ

На нём — не только встреча командиров с бойцами, но и свидетельство особого доверия и боевого братства между людьми, которые вместе несут ответственность за освободённую украинскую землю.

Подробности этого выхода на позицию — в эксклюзивном видео из личного архива пограничников.

Мы писали о других успехах украинской армии. В частности, в ночь на 13 октября украинские военные атаковали объекты российской армии на территории РФ и ТОТ. Среди пораженных целей — ремонтная база ракетных комплексов "Искандер-М".

Новини.LIVE сообщали, что за прошлый месяц подразделения ПВО Третьего армейского корпуса впервые перехватили российский боеприпас типа "Бандероль". Всего за месяц украинские военные уничтожили 4070 воздушных целей противника.