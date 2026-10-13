Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб Рискнули ради своих: генерал и полковники вошли в Карповку в 3,5 км от врага

Рискнули ради своих: генерал и полковники вошли в Карповку в 3,5 км от врага

Ua ru
13 октября 2026 18:19
Эксклюзивные кадры: генерал и полковники вошли в Карповку, находящуюся в 3,5 км от врага
Представители ГПСУ и местный житель. Фото: ГПСУ

На седьмой день после освобождения Карповки, когда ещё продолжались бои за соседнее Новое, в село сразу после того, как там закрепилась пехота, прибыли командиры ГПСУ — генерал, два полковника и Герой Украины. До ближайших позиций россиян тогда было всего три с половиной километра.

Об этом пишет Новини.LIVE.

Реклама

Несмотря на угрозу, командиры бригады "Помста" и офицер подразделения "Дозор" вместе с опытными пехотинцами обошли семь пехотных позиций, чтобы лично поздравить с успешным прорывом военных, которые закрепились и держали оборону на новых рубежах.

Ризикнули заради своїх: генерал і полковники зайшли в Карпівку за 3,5 км від ворога - фото 1
Украинские военные. Фото: ГПСУ

Это был не формальный визит. В каждом блиндаже состоялся важный искренний разговор.

Во время поездки в освобожденную Карповку генерал-лейтенант, командир бригады "Помста" Сергей Дейнеко и полковник, комендант подразделения "Серебряная тройка" Виталий Фасоля навестили единственного жителя села, дедушку Володю. Владимир пережил оккупацию и ожесточённые бои. Каждый раз, передавая провизию, в тылу помнят об этом смелом украинце и передают ему пакет с едой.

Читайте также:
Ризикнули заради своїх: генерал і полковники зайшли в Карпівку за 3,5 км від ворога - фото 2
Местный житель Владимир и представители ГПСУ. Фото: ГПСУ

На обратном пути офицеров поджидала вражеская ловушка — "почекун". Но Герой Украины по кличке "Килер" мгновенно отреагировал и с первого же выстрела сбил вражеский дрон. Этот эпизод попал на видео.

Уникальные кадры военные долгое время не обнародовали. Даже после того, как о результатах операции "Вивальди" узнала вся страна, они не спешили рассказывать об этом рискованном визите. Только теперь видео стало доступно широкой публике.

Ризикнули заради своїх: генерал і полковники зайшли в Карпівку за 3,5 км від ворога - фото 3
Украинский военный и ГПСУ. Фото: ГПСУ

На нём — не только встреча командиров с бойцами, но и свидетельство особого доверия и боевого братства между людьми, которые вместе несут ответственность за освободённую украинскую землю.

Подробности этого выхода на позицию — в эксклюзивном видео из личного архива пограничников.

Мы писали о других успехах украинской армии. В частности, в ночь на 13 октября украинские военные атаковали объекты российской армии на территории РФ и ТОТ. Среди пораженных целей — ремонтная база ракетных комплексов "Искандер-М".

Новини.LIVE сообщали, что за прошлый месяц подразделения ПВО Третьего армейского корпуса впервые перехватили российский боеприпас типа "Бандероль". Всего за месяц украинские военные уничтожили 4070 воздушных целей противника.

деоккупация Украины оккупация война в Украине ГПСУ операция "Вивальди"
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации