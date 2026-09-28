Атака России 28 сентября: ПВО сбила и нейтрализовала 112 дронов

Работа мобильно-огневой группы. Фото иллюстративное: 126-я ОБрТрО

В ночь на 28 сентября российские войска совершили очередную атаку ударными беспилотниками по территории Украины. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины, передает Новини.LIVE.

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Россия атаковала Украину ударными дронами

Враг запускал беспилотники типа Shahed, Гербера и дроны-имитаторы типа «Пародия». Из общего количества 79 ударных БПЛА были реактивными.

Беспилотники направлялись из районов Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Шаталово на территории России, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

Последствия ночной атаки дронами

По предварительным данным, противовоздушная оборона зафиксировала уничтожение вражеских беспилотников в различных регионах Украины. В то же время зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 14 точках.

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Еще на семи локациях упали сбитые российские дроны или их обломки.

По состоянию на утро воздушная атака еще продолжалась. В воздушном пространстве Украины оставались несколько вражеских БПЛА.

Что происходит на фронте

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что во время наступательной операции Третьего армейского корпуса бойцы подразделения ударных наземных роботизированных комплексов NC13 применили модернизированные дроны и новую тактику поражения позиций российских военных. Наземные роботизированные комплексы были оснащены двумя гранатометами Bullspike.

Также Новини.LIVE писали о том, что Доброполье остается под контролем Сил обороны Украины, несмотря на сообщения российского Минобороны о якобы окружении города. Российские штурмовые группы выявляются и уничтожаются на подступах к Доброполью.