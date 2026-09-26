Доброполье остается под контролем Сил обороны — «Азов»

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Доброполье остается под контролем Сил обороны Украины, несмотря на сообщение российского Минобороны о якобы окружении города. Российские штурмовые группы выявляют и уничтожают на подступах к Доброполью.

Об этом сообщил 1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов", передает Новини.LIVE.

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Какова ситуация в районе Доброполья

В "Азове" заявили, что планы военно-политического руководства России на осень предусматривают окружение Доброполья. В то же время, по словам украинских военных, пока это остается лишь планом и частью российских сообщений.

В 1-м корпусе НГУ подчеркнули, что город находится под контролем Сил обороны Украины. Российские штурмовые группы, пытающиеся проникнуть в межпозиционное пространство на подступах к городу, украинские военные оперативно выявляют и уничтожают.

"Планы военно-политического руководства РФ на эту осень предусматривают окружение Доброполья. Но оно остается лишь в этих планах и лживых отчетах российских командиров. Город Доброполье остается под контролем Сил обороны, а российские штурмовые группы оперативно идентифицируются и уничтожаются на подступах к нему при попытке проникновения в межпозиционное пространство", — говорится в источнике.

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В "Азове" также призвали ориентироваться на официальные сообщения Сил обороны Украины и не распространять российскую дезинформацию.

"Подробнее о реальной ситуации в городе, соотношении потерь, тактике россиян смотрите в видео. Доверяйте официальным сообщениям Сил обороны Украины и не распространяйте российскую дезинформацию", — написал "Азов".

Новини.LIVE сообщали, что Третий армейский корпус ВСУ провел операцию "Вивальди", в ходе которой наземные роботизированные комплексы были доставлены беспилотниками в тыл российских войск. Такую тактику на севере Донецкой области разработало подразделение ударных НРК NC13.

Новини.LIVE сообщали, что в рамках этой операции Третий армейский корпус также заявил об освобождении Шандрыголового и Дерилового, а также об установлении полного контроля над Дробишевым. За два сезона наступления "Вивальди" украинские военные и приданные подразделения вернули под контроль 125 кв. км территории, из которых 50 кв. км были деоккупированы.