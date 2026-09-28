Атака Росії 28 вересня: ППО збила та подавила 112 дронів

Робота мобільно-вогневої групи. Фото ілюстративне: 126 ОБрТрО

У ніч на 28 вересня російські війська здійснили чергову атаку ударними безпілотниками по території України. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України, передає Новини.LIVE.

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Росія атакувала Україну ударними дронами

Ворог запускав безпілотники типу Shahed, Гербера та дрони-імітатори типу "Пародія". Із загальної кількості 79 ударних БпЛА були реактивними.

Безпілотники прямували з районів Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська та Шаталового на території Росії, а також з тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму.

Наслідки нічної атаки дронами

За попередніми даними, протиповітряна оборона зафіксувала знешкодження ворожих безпілотників у різних регіонах України. Водночас зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях.

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Ще на семи локаціях впали збиті російські дрони або їхні уламки.

Станом на ранок повітряна атака ще тривала. У повітряному просторі України залишалися кілька ворожих БпЛА.

Що відбувається на фронті

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що під час наступальної операції Третього армійського корпусу бійці підрозділу ударних наземних роботизованих комплексів NC13 застосували модернізовані дрони та нову тактику ураження позицій російських військових. Наземні роботизовані комплекси були оснащені двома гранатометами Bullspike.

Також Новини.LIVE писали про те, що Добропілля залишається під контролем Сил оборони України попри повідомлення російського Міноборони про нібито оточення міста. Російські штурмові групи виявляють і знищують на підступах до Добропілля.