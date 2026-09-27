Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб Третий армейский корпус задействовал в Вивальди дроны с гранатометами

Третий армейский корпус задействовал в Вивальди дроны с гранатометами

Ua ru
27 сентября 2026 15:05
Наземные дроны с гранатометами атакуют позиции россиян
Военный с гранатометом. Фото: 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ

В ходе наступательной операции Третьего армейского корпуса бойцы подразделения ударных наземных роботизированных комплексов NC13 применили модернизированные дроны и новую тактику поражения позиций российских военных. Наземные роботизированные комплексы были оснащены двумя гранатометами Bullspike.

Об этом корпус сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Реклама

В Третьем армейском корпусе продемонстрировали работу НРК

Сначала они атаковали позиции противника, после чего взорвались непосредственно в укрытиях. По данным подразделения, российские военные восприняли атаку как наступление целой штурмовой группы.

В Третьем армейском корпусе отметили, что такие НРК одновременно выполняют несколько задач — наносят удар по позициям, оказывают психологическое давление на противника и помогают зачищать укрытия. При этом операторы управляют роботами из безопасного укрытия на значительном расстоянии от линии соприкосновения, что позволяет не подвергать украинскую пехоту дополнительному риску.

В подразделении также заявили, что подобную тактику применения наземных роботизированных комплексов ранее не использовали в войнах. Кадры работы дронов, в частности поражения позиций противника, бойцы подразделения показали в видео.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, Третий армейский корпус ВСУ провел операцию с применением наземных роботизированных комплексов, которые были сброшены с беспилотников в тылу российских войск. Уникальную тактику разработало подразделение ударных НРК NC13 из состава 3-й отдельной штурмовой бригады в рамках операции "Вивальди" на севере Донецкой области.

Как сообщали Новини.LIVE, операция "Вивальди" на севере Донецкой области требовала от украинских военных оперативности и тщательного планирования. Военный с опытом штурмовых действий рассказал об основных препятствиях на поле боя и о том, какой ценой обходятся ошибки при выполнении задач.

военные военные действия война в Украине НРК Третий армейский корпус
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации