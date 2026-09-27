Наземные дроны с гранатометами атакуют позиции россиян

Военный с гранатометом. Фото: 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ

В ходе наступательной операции Третьего армейского корпуса бойцы подразделения ударных наземных роботизированных комплексов NC13 применили модернизированные дроны и новую тактику поражения позиций российских военных. Наземные роботизированные комплексы были оснащены двумя гранатометами Bullspike.

Об этом корпус сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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В Третьем армейском корпусе продемонстрировали работу НРК

Сначала они атаковали позиции противника, после чего взорвались непосредственно в укрытиях. По данным подразделения, российские военные восприняли атаку как наступление целой штурмовой группы.

В Третьем армейском корпусе отметили, что такие НРК одновременно выполняют несколько задач — наносят удар по позициям, оказывают психологическое давление на противника и помогают зачищать укрытия. При этом операторы управляют роботами из безопасного укрытия на значительном расстоянии от линии соприкосновения, что позволяет не подвергать украинскую пехоту дополнительному риску.

В подразделении также заявили, что подобную тактику применения наземных роботизированных комплексов ранее не использовали в войнах. Кадры работы дронов, в частности поражения позиций противника, бойцы подразделения показали в видео.

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