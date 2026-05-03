Россия выпустила по Украине более 240 дронов и авиаракетов

Россия выпустила по Украине более 240 дронов и авиаракетов

Дата публикации 3 мая 2026 20:13
Работа ППО. Фото: Ґвара Медіа

Российские войска с 08:30 3 мая атаковали Украину ударными дронами и управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. В общем, противник выпустил 241 воздушную цель. Противовоздушная оборона обезвредила большинство из них.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Атака на Украину 3 мая

Сегодня с 08:30 по 18:30 оккупанты выупстили две баллистические ракеты "Искандер-М", пять управляемых авиационных ракет Х-59/69, а также 234 ударные БпЛА типа "Shahed", "Гербера", "Италмас", дронаи-имитаторы "Пародия" и другие.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, противовоздушная оборона обезвредила пять управляемых авиационных ракет, а также 175 вражеских БпЛА на севере, юге и в центре страны.

Результаты работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

Сейчас атака продолжается, а в воздушном пространстве находится несколько десятков вражеских БпЛА. Данные по попаданиям и падению обломков уточняются.

Как писали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский сообщал, что ВСУ поразили ракетный корабль россиян "Каракурт". Он является носителем ракет типа "Калибр".

В то же время военные опровергли заявления РФ о якобы продвижении в Сумской области. Группировка войск "Курск" связывает появление таких заявлений с приближением 9 мая, когда Россия традиционно активизирует пропаганду.

Карина Приходько
Карина Приходько
