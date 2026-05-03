Росія випустила по Україні понад 240 дронів та авіаракети

Росія випустила по Україні понад 240 дронів та авіаракети

Ua ru
Дата публікації: 3 травня 2026 20:13
Росія випустила по Україні понад 240 дронів та авіаракети
Робота ППО. Фото: Ґвара Медіа

Російські війська з 08:30 3 травня атакували Україну ударними дронами та керованими авіаційними ракетами  Х-59/69. Загалом, противник випустив 241 повітряну ціль. Протиповітряна оборона знешкодила більшість з них.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. 

Атака на Україну 3 травня

Сьогодні з 08:30 по 18:30 окупанти виупстили дві балістичні ракети "Іскандер-М", п'ять керованих авіаційних ракет Х-59/69, а також 234 ударні БпЛА типу "Shahed", "Гербера", "Італмас", дронаи-імітатори "Пародія" та інші.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні. 

За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила п'ять керованих авіаційних ракет, а також 175 ворожих БпЛА на півночі, півдні, та у центрі країни. 

Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Наразі атака триівє, а в повітряному просторі перебуває декілька десятків ворожих БпЛА. Дані по влучаннях та падінню уламків уточнюються.

Як писали Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський повідомляв, що ЗСУ уразили ракетний корабель росіян "Каракурт". Він є носієм ракет типу "Калібр". 

Водночас військові спростували заяви РФ про нібито просування у Сумській області. Угруповання військ "Курськ" пов'язує появу таких заяв із наближенням 9 травня, коли Росія традиційно активізує пропаганду. 

обстріли ППО дрони
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
