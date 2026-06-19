Росія чинить тиск: Сирський обговорив з військовими ситуацію на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українські підрозділи на кількох ключових напрямках фронту. Він заслухав доповіді командирів щодо ситуації на полі бою та дій противника. Також було ухвалено низку рішень для посилення оборони.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Олександра Сирського.

Сирський про актуальну ситуацію на полі бою

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до військових частин, які виконують бойові завдання на Слов’янському, Краматорському та Костянтинівському напрямках.

На місці він заслухав доповіді командирів бригад і прикордонного загону щодо оперативної обстановки, характеру дій російських військ та стану забезпечення підрозділів. За результатами роботи Сирський ухвалив необхідні рішення та надав відповідні вказівки.

Окрему увагу головнокомандувач приділив ситуації на Костянтинівському напрямку. Там він отримав доповідь командира 19-го армійського корпусу бригадного генерала Олександра Бакуліна щодо обстановки безпосередньо в районі міста та можливих сценаріїв розвитку подій. Під час аналізу сторони розглянули дії противника та його подальші наміри.

Читайте також:

Оцінюючи ситуацію на фронті, Олександр Сирський відзначив характер дій російських військ:

"Російські окупаційні війська продовжують чинити постійний тиск, маючи перевагу в живій силі та не рахуючись із втратами. Ворог намагається просуватися невеликими штурмовими групами, шукати слабкі місця в обороні та нарощувати інтенсивність атак. Ми своєчасно виявляємо ці наміри, ведемо активну оборону та завдаємо противнику відчутних втрат".

Також під час поїздки головнокомандувач відзначив роботу підрозділів безпілотних систем 3-го прикордонного загону та нагородив військовослужбовців за ефективні бойові дії.

Окремо він подякував бійцям 19-го армійського корпусу, 56-ї окремої мотопіхотної бригади та 156-ї окремої механізованої бригади за стійкість і професіоналізм. Особливу відзнаку отримали військові 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, які тривалий час обороняють Часів Яр.

Сирський подякував захисникам за службу та наголосив на важливості їхньої щоденної роботи на передовій.

Скриншот повідомлення Сирського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Сирський повідомив про розширення використання безпілотних систем у підрозділах територіальної оборони. Також планується створення нових дронових підрозділів для посилення захисту північного кордону України. Окремо розглядається доукомплектування бригад і просування на сержантські посади вмотивованих військових з бойовим досвідом.

Новини.LIVE також писали, що Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військ і артилерії до 2030 року. Документ передбачає глибоку модернізацію підрозділів, поступову відмову від застарілих радянських систем і перехід на українське озброєння. Також планується розвиток власного виробництва ракет і створення сучасної системи артилерійської розвідки.