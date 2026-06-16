Сырский отдал приказ увеличить количество беспилотников в бригадах ТрО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины создадут новые подразделения беспилотников для защиты границы на северном направлении и существенно увеличат количество дронов в бригадах территориальной обороны. Также планируется назначать на сержантские должности мотивированных бойцов с передовой.

Об этом по итогам совещания по готовности армейских резервов заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Новини.LIVE.

Главнокомандующий ВСУ заявил о доукомплектовании частей

Украинская армия усиливает защиту государственной границы на севере за счет формирования новых воинских частей, которые будут специализироваться на беспилотных системах. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что эти подразделения получат все необходимое вооружение, технику и спецсредства для выполнения задач.

В то же время командование будет наращивать боевые возможности тех сил, которые уже держат оборону на этом направлении. На этом же совещании заслушали отчеты о том, как восстанавливают боеспособность и комплектуют оружием бригады, вернувшиеся с фронта после боевых задач.

Изменения коснутся и бригад территориальной обороны, поэтому в их составе решили расширить использование беспилотников. По словам главнокомандующего, это поможет бойцам ТрО значительно лучше вести разведку, уничтожать врага и защищать свои районы ответственности.

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Кроме того, Сырский отдельно остановился на развитии сержантского корпуса.

«Именно сержанты являются основой боеспособности подразделений и важным звеном между командиром и военнослужащим. Будущие командиры должны вырастать прежде всего из числа воинов, доказавших свою эффективность в бою, обладающих лидерскими качествами, авторитетом среди сослуживцев и высокой мотивацией к службе», — заявил Главнокомандующий.

Новини.LIVE писали ранее, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с главой Специальной миссии НАТО генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом, чтобы обсудить ситуацию на передовой. Главком объяснил, какая именно помощь нужна украинским военным для остановки вражеских штурмов. В конце встречи Сырский вручил Баззарду украинскую награду «Стальной крест».

В то же время украинское командование начинает масштабную реформу, чтобы меньше зависеть от западных союзников в будущем. Сырский подписал стратегию развития, согласно которой украинская артиллерия и ракетные войска претерпят серьезные изменения. К 2030 году армия собирается полностью заменить старое советское оружие на новые образцы собственного, украинского производства. Также документ предусматривает запуск сверхсовременной артиллерийской разведки, которая будет максимально быстро передавать координаты целей для ударов по врагу.