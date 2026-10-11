Атака РФ на Украину 11 октября: сколько дронов сбила ПВО

Украинский военный сбивает вражеские цели. Иллюстративное фото: facebook.com/ngunorth

В ночь на 11 октября Россия атаковала Украину 116 ударными беспилотниками различных типов. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 94 вражеских БпЛА. При этом зафиксировано попадание 10 беспилотников в семи точках.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ в воскресенье, 11 октября.

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Атака РФ на Украину: результаты работы ПВО 11 октября

Российские войска начали атаку в 18:00 10 октября. В ночь на 11 октября противник применил 116 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов-имитаторов типа "Пародия". Из общего количества 95 беспилотников Shahed были реактивными.

По данным Воздушных сил ВСУ, дроны запускались из направлений Орла, Курска и Приморско-Ахтарска в РФ, временно оккупированного Донецка, а также Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 94 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и других типов. Среди них 74 беспилотника Shahed были реактивными.

Каковы последствия атаки РФ

К сожалению, это не обошлось без последствий. По информации Воздушных сил ВСУ, зафиксировано попадание 10 вражеских БпЛА в семи точках. Кроме того, в девяти точках зафиксировано падение сбитых беспилотников и их обломков.

На момент публикации сообщения воздушная атака продолжалась.

Скриншот сообщения Командования Воздушных сил ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Силы обороны Украины 4 октября и в ночь на 5 октября нанесли удары по ряду военных объектов РФ на оккупированных территориях Донецкой, Запорожской и Луганской областей. В частности, вблизи Донецка были поражены место хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА и узел связи, а возле Бердянска — пункт управления войсками и склад дронов. Также украинские военные нанесли удар по ремонтному подразделению россиян и местам сосредоточения личного состава противника.

Новини.LIVE также сообщали, что Третий армейский корпус обнародовал видео с зачисткой населенных пунктов в Лиманском районе с участием украинских военных. На кадрах видно, как бойцы призывают российских военных сдаться и выводят их в плен живыми. Во время операции украинские защитники обнаруживали тела погибших россиян, а в небе продолжали работать вражеские беспилотники.