Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб РФ атаковала Украину: силы ПВО сбили более 90 дронов

РФ атаковала Украину: силы ПВО сбили более 90 дронов

Ua ru
11 октября 2026 12:01
Атака РФ на Украину 11 октября: сколько дронов сбила ПВО
Украинский военный сбивает вражеские цели. Иллюстративное фото: facebook.com/ngunorth

В ночь на 11 октября Россия атаковала Украину 116 ударными беспилотниками различных типов. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 94 вражеских БпЛА. При этом зафиксировано попадание 10 беспилотников в семи точках.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ в воскресенье, 11 октября.

Реклама

Атака РФ на Украину: результаты работы ПВО 11 октября

Российские войска начали атаку в 18:00 10 октября. В ночь на 11 октября противник применил 116 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов-имитаторов типа "Пародия". Из общего количества 95 беспилотников Shahed были реактивными.

По данным Воздушных сил ВСУ, дроны запускались из направлений Орла, Курска и Приморско-Ахтарска в РФ, временно оккупированного Донецка, а также Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Читайте также:

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 94 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и других типов. Среди них 74 беспилотника Shahed были реактивными.

Каковы последствия атаки РФ

К сожалению, это не обошлось без последствий. По информации Воздушных сил ВСУ, зафиксировано попадание 10 вражеских БпЛА в семи точках. Кроме того, в девяти точках зафиксировано падение сбитых беспилотников и их обломков.

На момент публикации сообщения воздушная атака продолжалась.

null
Скриншот сообщения Командования Воздушных сил ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Силы обороны Украины 4 октября и в ночь на 5 октября нанесли удары по ряду военных объектов РФ на оккупированных территориях Донецкой, Запорожской и Луганской областей. В частности, вблизи Донецка были поражены место хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА и узел связи, а возле Бердянска — пункт управления войсками и склад дронов. Также украинские военные нанесли удар по ремонтному подразделению россиян и местам сосредоточения личного состава противника.

Новини.LIVE также сообщали, что Третий армейский корпус обнародовал видео с зачисткой населенных пунктов в Лиманском районе с участием украинских военных. На кадрах видно, как бойцы призывают российских военных сдаться и выводят их в плен живыми. Во время операции украинские защитники обнаруживали тела погибших россиян, а в небе продолжали работать вражеские беспилотники.

ВСУ беспилотники обстрелы ПВО дроны атака Воздушные Силы ВСУ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации