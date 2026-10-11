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Головна Штаб РФ атакувала Україну: сили ППО збили понад 90 дронів

РФ атакувала Україну: сили ППО збили понад 90 дронів

Ua ru
11 жовтня 2026 12:01
Атака РФ на Україну 11 жовтня: скільки дронів збила ППО
Український військовий збиває ворожі цілі. Ілюстративне фото: facebook.com/ngunorth

У ніч проти 11 жовтня Росія атакувала Україну 116 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 94 ворожі БпЛА. Водночас зафіксовано влучання 10 безпілотників на семи локаціях.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ у неділю, 11 жовтня.

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Атака РФ на Україну: результати роботи ППО 11 жовтня

Російські війська розпочали атаку о 18:00 10 жовтня. У ніч проти 11 жовтня противник застосував 116 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів-імітаторів типу "Пародія". Із загальної кількості 95 безпілотників Shahed були реактивними.

За даними Повітряних сил ЗСУ, дрони запускали з напрямків Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська у РФ, тимчасово окупованого Донецька, а також Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряна оборона збила або подавила 94 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" та інших типів. Серед них 74 безпілотники Shahed були реактивними.

Які наслідки атаки РФ

На жаль, не минулося без наслідків. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, зафіксовано влучання 10 ворожих БпЛА на семи локаціях. Крім того, на дев’яти локаціях зафіксовано падіння збитих безпілотників та їхніх уламків.

На момент оприлюднення повідомлення повітряна атака тривала.

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Скриншот повідомлення Командування Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Сили оборони України 4 жовтня та в ніч на 5 жовтня уразили низку військових об’єктів РФ на окупованих територіях Донецької, Запорізької та Луганської областей. Зокрема, поблизу Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА і вузол зв’язку, а біля Бердянська — пункт управління військами та склад дронів. Також українські військові уразили ремонтний підрозділ росіян і місця зосередження особового складу противника.

Новини.LIVE також писали, що Третій армійський корпус оприлюднив відео із зачистки населених пунктів на Лиманщині за участю українських військових. На кадрах видно, як бійці закликають російських військових здатися та виводять їх у полон живими. Під час операції українські захисники зустрічали тіла загиблих росіян, а в небі продовжували працювати ворожі безпілотники.

ЗСУ безпілотники обстріли ППО дрони атака Повітряні Сили ЗСУ
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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