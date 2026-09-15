Россия 15 сентября атаковала Украину 200 дронами: ПВО сбила 187 целей

Сбитый российский дрон. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Российские оккупанты в ночь на 15 сентября вновь атаковали Украину с помощью дронов. Силы противовоздушной обороны сбили почти все беспилотники, но в нескольких местах были зафиксированы попадания. При этом в настоящее время в воздушном пространстве по-прежнему находятся вражеские БпЛА.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Российская атака на Украину 15 сентября

Захватчики атаковали 200 ударными дронами типа Shahed, среди которых были и реактивные, "Гербера", имитаторы типа "Пародия", с нескольких направлений:

Орел;

Курск;

Миллерово;

ВОТ Донецк;

ВОТ АР Крым.

Количество уничтоженных и подавленных воздушных целей России. Фото: Воздушные силы ВСУ

Воздушное нападение России отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 187 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов", — говорится в сообщении.

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В результате атаки противника зафиксированы удары в семи точках. Еще в трех местах обнаружены падения сбитых целей.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, Украина работает над новым поколением дронов-перехватчиков, которые должны усилить противодействие российским БПЛА типа Shahed, в частности их реактивным версиям.

А в ночь на 14 сентября Россия атаковала Украину 108 дронами различных типов. Силы противовоздушной обороны нейтрализовали 85 целей.