Россия атаковала Украину с помощью дронов: результаты работы ПВО 14 сентября

Сбивание воздушных целей. Фото: ВВС ВСУ

Россия совершила массированный налет беспилотников, который продолжается с вечера 13 сентября. Всего враг запустил 108 дронов различных типов, среди которых были дроны типа Shahed и "Гербера". По состоянию на утро Силам обороны удалось нейтрализовать 85 целей, однако зафиксировано семь попаданий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Командования Воздушных сил ВСУ.

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Статистика сбитых дронов 14 сентября

На территорию Украины направили 108 ударных и имитационных беспилотных летательных аппаратов. Оккупанты использовали сразу несколько направлений для запусков. Так, дроны летели из российских городов Орел и Курск, а также из временно захваченных районов Донецкой области и крымского аэродрома в Гвардейском.

Для изнурения и прорыва украинской противовоздушной обороны противник применил смешанную тактику, запустив БПЛА типа «Shahed», в частности их реактивные модификации, беспилотники «Гербера», а также специальные дроны-имитаторы «Пародия».

Статистика сбитых аппаратов 14 сентября. Фото: ВВС ВСУ

Согласно данным, опубликованным Командованием Воздушных сил ВСУ 14 сентября, известно об успешном уничтожении или подавлении 85 российских беспилотников.

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Несмотря на мощную работу защитников, избежать последствий не удалось. Официально подтверждено попадание вражеских средств воздушного нападения в семи различных местах.

Новини.LIVE сообщали, что Россия активно наращивает производство реактивных беспилотников и, по оценкам экспертов, способна производить до тысячи таких аппаратов в месяц.

Враг постепенно переводит массированные воздушные удары именно на реактивные модели, и в ближайшее время их доля в небе существенно возрастет. Параллельно агрессор модернизирует собственную систему противовоздушной обороны, пытаясь перенять украинские наработки.

На фоне роста угроз Украина рассчитывает ежемесячно в течение зимнего периода получать от США, европейских государств и других союзников по 100–120 ракет для систем Patriot. Наряду с этим продолжается долгосрочное укрепление обороны. Поэтому совместно с компаниями из десяти стран разрабатывается перспективная противоракетная система FREYJA.