Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб Ракетно-дроновая атака РФ на Украину: силы ПВО уничтожили 110 целей

Ракетно-дроновая атака РФ на Украину: силы ПВО уничтожили 110 целей

Ua ru
12 сентября 2026 09:23
Атака РФ 12 сентября: ПВО сбила и подавила 110 целей
Работа сил ПВО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

В ночь на 12 сентября российские войска нанесли по Украине ракетный удар и атаковали с помощью ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили и нейтрализовали 110 вражеских целей. Основным направлением удара стала Одесская область.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Реклама

Чем Россия атаковала Украину

В Воздушных силах отметили, что атака началась в 18:00 11 сентября. Российские войска применили баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" из Воронежской и Ростовской областей РФ, а также из временно оккупированного Крыма.

Кроме того, противник запустил 8 крылатых ракет морского базирования "Калибр" из акватории Черного моря и 6 управляемых авиационных ракет Х-59/69 из воздушного пространства над акваторией Чёрного моря.

Также РФ атаковала Украину 129 ударными БпЛА типа Shahed, половина из которых была реактивными, S8000 "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия". Запуски осуществлялись с направлений Курска и Орла — РФ, временно оккупированной Донецкой области и Гвардейского — временно оккупированного Крыма.

Читайте также:

Основным направлением удара была Одесская область.

Сколько целей сбила ПВО

Воздушное нападение отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 110 воздушных целей. Среди них:

  • 6 крылатых ракет "Калибр";
  • 1 S8000 "Бандероль";
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 101 вражеский БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов.

К сожалению, обошлось не без последствий. Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА противника в 20 точках. Также зафиксировано падение сбитых целей (обломков) в 4 точках.

В Воздушных силах сообщили, что по состоянию на 08:30 12 сентября атака еще продолжалась. В воздушном пространстве находились вражеские БпЛА.

null
Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что вечером 10 сентября, а также ночью и утром 11 сентября Россия атаковала Украину 161 беспилотником различных типов и дроном S8000 "Бандероль". Силы ПВО сбили или подавили 138 вражеских аппаратов. При этом зафиксировали попадания в 19 местах и падение обломков ещё в трёх местах.

Новини.LIVE также сообщали, что украинские OSINT-аналитики обнаружили признаки поражения российского малого ракетного корабля "Буян-М" во время атаки на военно-морскую базу в Новороссийске. Судя по спутниковым и разведывательным снимкам, судно может быть полностью выведено из строя. Корабли этого проекта являются носителями крылатых ракет "Калибр" и "Оникс".

ВСУ обстрелы ПВО война в Украине атака Силы обороны Украины
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации