Атака РФ 12 сентября: ПВО сбила и подавила 110 целей

Работа сил ПВО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

В ночь на 12 сентября российские войска нанесли по Украине ракетный удар и атаковали с помощью ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили и нейтрализовали 110 вражеских целей. Основным направлением удара стала Одесская область.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

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Чем Россия атаковала Украину

В Воздушных силах отметили, что атака началась в 18:00 11 сентября. Российские войска применили баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" из Воронежской и Ростовской областей РФ, а также из временно оккупированного Крыма.

Кроме того, противник запустил 8 крылатых ракет морского базирования "Калибр" из акватории Черного моря и 6 управляемых авиационных ракет Х-59/69 из воздушного пространства над акваторией Чёрного моря.

Также РФ атаковала Украину 129 ударными БпЛА типа Shahed, половина из которых была реактивными, S8000 "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия". Запуски осуществлялись с направлений Курска и Орла — РФ, временно оккупированной Донецкой области и Гвардейского — временно оккупированного Крыма.

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Основным направлением удара была Одесская область.

Сколько целей сбила ПВО

Воздушное нападение отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 110 воздушных целей. Среди них:

6 крылатых ракет "Калибр";

1 S8000 "Бандероль";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

101 вражеский БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов.

К сожалению, обошлось не без последствий. Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА противника в 20 точках. Также зафиксировано падение сбитых целей (обломков) в 4 точках.

В Воздушных силах сообщили, что по состоянию на 08:30 12 сентября атака еще продолжалась. В воздушном пространстве находились вражеские БпЛА.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что вечером 10 сентября, а также ночью и утром 11 сентября Россия атаковала Украину 161 беспилотником различных типов и дроном S8000 "Бандероль". Силы ПВО сбили или подавили 138 вражеских аппаратов. При этом зафиксировали попадания в 19 местах и падение обломков ещё в трёх местах.

Новини.LIVE также сообщали, что украинские OSINT-аналитики обнаружили признаки поражения российского малого ракетного корабля "Буян-М" во время атаки на военно-морскую базу в Новороссийске. Судя по спутниковым и разведывательным снимкам, судно может быть полностью выведено из строя. Корабли этого проекта являются носителями крылатых ракет "Калибр" и "Оникс".