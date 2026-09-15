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Головна Штаб Росія атакувала Україну 200 дронами: зафіксовано влучання

Росія атакувала Україну 200 дронами: зафіксовано влучання

Ua ru
15 вересня 2026 08:51
Росія 15 вересня атакувала Україну 200 дронами: ППО збила 187 цілей
Збитий російський дрон. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Російські окупанти у ніч проти 15 вересня знову атакували Україну дронами. Сили протиповітряної оборони збили майже всі безпілотники, але є і влучання на декількох локаціях. Водночас наразі в повітряному просторі залишаються ворожі БпЛА.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Російська атака на Україну 15 вересня

Загарбники атакували 200 ударними дронами типу Shahed, серед яких і реактивні, "Гербера", імітаторами типу "Пародія" із декількох напрямків

  • Орел;
  • Курськ;
  • Міллерово;
  • ТОТ Донецьк;
  • ТОТ АР Крим.
Російський обстріл України 15 вересня
Кільки знищених та подавлених повітряних цілей Росії. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Повітряний напад Росії відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 187 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів", — йдеться у повідомленні.

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Внаслідок атаки противника зафіксовано удари на семи локаціях. Ще на трьох місцях виявили падіння збитих цілей.

Як писали Новини.LIVE із посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, Україна працює над новим поколінням дронів-перехоплювачів, які мають посилити протидію російським БпЛА типу Shahed, зокрема їхнім реактивним версіям. 

А у ніч проти 14 вересня Росія атакувала Україну 108 дронами різних типів. Сили протиповітряної оборони нейтралізували 85 цілей.

війна Україна ППО дрони Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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