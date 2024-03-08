Работа в ВСУ с зарплатой до 125 тыс. грн — в "Азов" ищут новых специалистов
Бригада спецназначения "Азов" Нацгвардии Украины ищет специалистов разных направлений, в том числе автоэлектриков. На работе в полку будущий специалист будет проводить диагностику и устранение неисправностей в автомобильных системах, а также проводить ремонтные работы технических и электрических составляющих машин.
Соответствующая вакансия опубликована на сайте по поиску работы Work.ua.
Главные требования к работе автоэлектрика в "Азове"
Сейчас автоэлектрики нужны в инженерно-саперную роту, танковую роту, тыловое обеспечение и бригадную артиллерийскую группу "Азов".
Главные требования к будущему работнику:
- опыт работы в сфере автоэлектричества от 1 года;
- знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
- умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности;
- умение работать со специализированным оборудованием;
- ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно усовершенствовать свои навыки.
Также в обязанности автоэлектрика в "Азов" будет входить:
- диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;
- монтаж и замена электрических компонентов;
- выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
- использование специализированного оборудования и программного обеспечения диагностики.
Какие преимущества предлагает "Азов"
Будущий сотрудник в должности автоэлектрика получит денежное довольствие в размере от 25 до 125 тысяч гривен. Кроме того, при условии пребывания специалиста в зоне боевых действий, ему будет начисляться надбавка в размере 3300 грн/день.
Другие преимущества работы в "Азове":
- официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
Напомним, в "Азове" ищут саперов, которые будут обезвреживать мины и снаряды, организовывать проходы в минно-взрывных зонах врага и ликвидировать взрывоопасные предметы.
Также в бригаду ищут танкистов с умениями проводить техническое обслуживание военной техники.
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