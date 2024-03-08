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Работа в ВСУ с зарплатой до 125 тыс. грн — в "Азов" ищут новых специалистов

8 марта 2024 03:24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Работа в ВСУ с зарплатой до 125 тыс. грн — в "Азов" ищут новых специалистов
Воины полка "Азов". Фото: azov.org.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Бригада спецназначения "Азов" Нацгвардии Украины ищет специалистов разных направлений, в том числе автоэлектриков. На работе в полку будущий специалист будет проводить диагностику и устранение неисправностей в автомобильных системах, а также проводить ремонтные работы технических и электрических составляющих машин.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте по поиску работы Work.ua.

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Главные требования к работе автоэлектрика в "Азове"

Сейчас автоэлектрики нужны в инженерно-саперную роту, танковую роту, тыловое обеспечение и бригадную артиллерийскую группу "Азов".

Главные требования к будущему работнику:

  • опыт работы в сфере автоэлектричества от 1 года;
  • знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
  • умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности;
  • умение работать со специализированным оборудованием;
  • ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно усовершенствовать свои навыки.

Также в обязанности автоэлектрика в "Азов" будет входить:

  • диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;
  • монтаж и замена электрических компонентов;
  • выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
  • использование специализированного оборудования и программного обеспечения диагностики.
Скриншот вакансии автоэлектрика в полку "Азов"
Скриншот вакансии автоэлектрика в полку "Азов"

Какие преимущества предлагает "Азов"

Будущий сотрудник в должности автоэлектрика получит денежное довольствие в размере от 25 до 125 тысяч гривен. Кроме того, при условии пребывания специалиста в зоне боевых действий, ему будет начисляться надбавка в размере 3300 грн/день.

Другие преимущества работы в "Азове":

  • официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

Напомним, в "Азове" ищут саперов, которые будут обезвреживать мины и снаряды, организовывать проходы в минно-взрывных зонах врага и ликвидировать взрывоопасные предметы.

Также в бригаду ищут танкистов с умениями проводить техническое обслуживание военной техники.

война
авто
Украина
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