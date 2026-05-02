Более 80 атак за неделю: Сырский посетил фронт в Донецкой области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский совершил рабочую поездку в Донецкую область, где ознакомился с ситуацией в районах ответственности 11-го и 19-го армейских корпусов. За последнюю неделю российские войска совершили более 80 атак на Константиновском направлении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Александра Сырского.

Ситуация в Донецкой области

Сырский рассказал, что 11 и 19 армейские корпуса обороняют Славянско-Краматорскую и Константиновско-Дружковскую агломерации. По его словам, в апреле активность российских войск на этом направлении существенно возросла.

Александр Сырский во время поездки в Донецкую область. Фото: t.me/osirskiy

Так, армия РФ пытается проводить здесь наступательные действия малыми пехотными группами под прикрытием артиллерии и дронов. Только с начала этой недели враг совершил 83 атаки на Константиновском направлении.

"Отражаем постоянные попытки российских оккупантов с помощью тактики инфильтрации закрепиться в окрестностях Константиновки. В городе продолжается режим контрдиверсионных действий. Силы обороны Украины проводят комплекс активных мероприятий по выявлению и уничтожению противника", — сказал главнокомандующий.

Во время поездки главнокомандующий также провел совещания с командованием, в частности представителями 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" и 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ.

Стороны обсудили текущую боевую обстановку, уровень обеспечения подразделений, взаимодействие между частями, а также предложения командиров по эффективному выявлению и уничтожению вражеских пехотных групп.

Отдельное внимание уделили противодействию российским беспилотникам, укреплению оборонительных позиций и фортификаций, а также потребностям военных в боеприпасах и материально-техническом обеспечении. На месте Сырский принял ряд решений для улучшения снабжения украинских подразделений.

Как писали Новини.LIVE, ранее Максим Жорин рассказывал, что сейчас самая напряженная обстановка наблюдается на участке от Лимана до района Купянска. Однако российские войска не смогли достичь продвижений в зоне ответственности Третьего армейского корпуса.

В то же время в DeepState сообщали, что Россия оккупировала на 11,9% меньше территории в апреле, чем в марте. В то же время количество штурмовых действий противника увеличилось на 2,2%