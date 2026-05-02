Россия оккупировала на 11,9% меньше территории, чем в марте

Российские захватчики в течение апреля оккупировали на 11,9% меньше территории, чем в марте. В то же время количество штурмовых действий противника увеличилось на 2,2%. В частности, сейчас оккупантам нужно провести 36 штурмовых действий, чтобы захватить 1 кв км.

Deep State

Российское продвижение замедлилось

"Для примера площадь Константиновки составляет 66 кв км. То есть, им надо полмесяца штурмовать одну Константиновку и больше нигде ничего не делать. В имеющихся условиях сосредоточить силы на таком малом участке крайне трудно", — говорится в сообщении.

Наибольшее продвижение врага зафиксировано в Донецкой области — 36%, что составляет 53 кв км. Это почти вдвое меньше, чем в марте, и в 6,5 раза меньше, чем в декабре.

Далее идет Сумщина с 30% (44 кв. км), на Харьковщину пришлось 22%, а на Запорожскую область — 12%.

Кроме того, уменьшилось суммарное количество оккупированной Днепропетровщины — с 105 кв км до 98 кв км.

"За три месяца, Силы Обороны Украины уменьшили зону оккупации на 89 кв км, то есть на пике в январе враг держал 187 кв км области", — говорится в сообщении.

