Россия оккупировала на 11,9% меньше территории, чем в марте

Россия оккупировала на 11,9% меньше территории, чем в марте

Дата публикации 2 мая 2026 14:46
Россия оккупировала на 11,9% меньше территории, чем в марте
Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские захватчики в течение апреля оккупировали на 11,9% меньше территории, чем в марте. В то же время количество штурмовых действий противника увеличилось на 2,2%. В частности, сейчас оккупантам нужно провести 36 штурмовых действий, чтобы захватить 1 кв км.

Об этом сообщает Deep State, передает Новини.LIVE.

Российское продвижение замедлилось

"Для примера площадь Константиновки составляет 66 кв км. То есть, им надо полмесяца штурмовать одну Константиновку и больше нигде ничего не делать. В имеющихся условиях сосредоточить силы на таком малом участке крайне трудно", — говорится в сообщении.

Наибольшее продвижение врага зафиксировано в Донецкой области — 36%, что составляет 53 кв км. Это почти вдвое меньше, чем в марте, и в 6,5 раза меньше, чем в декабре.

Просування окупантів на фронті в Україні
Динамика оккупации. Фото: Deep State

Далее идет Сумщина с 30% (44 кв. км), на Харьковщину пришлось 22%, а на Запорожскую область — 12%.

Кроме того, уменьшилось суммарное количество оккупированной Днепропетровщины — с 105 кв км до 98 кв км.

Карта боевых действий. Фото: Deep State

"За три месяца, Силы Обороны Украины уменьшили зону оккупации на 89 кв км, то есть на пике в январе враг держал 187 кв км области", — говорится в сообщении.

Пост Deep State. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ, украинские воины поразили российские самолеты Су-57 и Су-34, которые были на аэродроме в Челябинской области. Поражение удалось осуществить на расстоянии около 1700 км.

А недавно украинский лидер Владимир Зеленский утвердил перечень следующих операций ВСУ на фронте. По его словам, Украина детально анализирует планы российских оккупантов.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
