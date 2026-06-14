Россия атаковала Украину сотнями дронов: зафиксировано несколько попаданий

Мобильные группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 14 июня российские оккупанты атаковали Украину 98 ударными БПЛА. Среди беспилотников были Shahed, Гербера, Италмас и имитаторы типа "Пародия". Зафиксировано семь попаданий в шести локациях, а также падение сбитых в четырех.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Силы ПВО уничтожили 91 вражескую цель

Дроны запускали из следующих направлений: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Чауда и Гвардейское.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины",— говорится в сообщении.

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По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 91 вражеский БПЛА.

Как писали Новини.LIVE, в результате атаки на Сумскую область погибли два человека. Еще четверо получили ранения. Всего за сутки зафиксированы повреждения в 17 общинах.

Кроме того, под обстрелом оказалась Днепропетровская область. В частности, Васильковская община подверглась атаке 10 КАБами. В области повреждены дома, автомобили и административные здания.