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Главная Штаб РФ атаковала Украину сотнями дронов: зафиксировано несколько попаданий

РФ атаковала Украину сотнями дронов: зафиксировано несколько попаданий

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 10:02
Россия атаковала Украину сотнями дронов: зафиксировано несколько попаданий
Мобильные группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 14 июня российские оккупанты атаковали Украину 98 ударными БПЛА. Среди беспилотников были Shahed, Гербера, Италмас и имитаторы типа "Пародия". Зафиксировано семь попаданий в шести локациях, а также падение сбитых в четырех.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Генштаб

Силы ПВО уничтожили 91 вражескую цель

Дроны запускали из следующих направлений: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Чауда и Гвардейское.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", говорится в сообщении.

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Отчет о сбитых дронах. Фото: Воздушные силы ВСУ

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 91 вражеский БПЛА.

Как писали Новини.LIVE, в результате атаки на Сумскую область погибли два человека. Еще четверо получили ранения. Всего за сутки зафиксированы повреждения в 17 общинах.

Кроме того, под обстрелом оказалась Днепропетровская область. В частности, Васильковская община подверглась атаке 10 КАБами. В области повреждены дома, автомобили и административные здания.

ПВО дроны война в Украине
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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