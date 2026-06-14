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Головна Штаб РФ атакувала Україну сотнею дронів: зафіксовано кілька влучань

РФ атакувала Україну сотнею дронів: зафіксовано кілька влучань

Ua ru
Дата публікації: 14 червня 2026 10:02
РФ атакувала Україну сотнею дронів: зафіксовано кілька влучань
Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 14 червня російську окупанти атакували Україну 98 ударними БпЛА. Серед безпілотників були Shahed, Гербера, Італмас та дрони-імітатори типу "Пародія". Зафіксовано сім влучань на шістьох локаціях, а також падіння збитих на чотирьох.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Генштаб

Сили ППО знищили 91 ворожу ціль

Дрони запускали з таких напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда та Гвардійське.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", йдеться в повідомленні.

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Звіт про збиті дрони. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий БпЛА.

Як писали Новини.LIVE, внаслідок атаки на Сумщину загинули двоє людей. Ще четверо отримали поранення. Загалом протягом доби зафіксовано пошкодження у 17 громадах.

Крім того, під обстрілом була Дніпропетровщина. Зокрема Васильківську громаду було атаковано 10 КАБами. В області пошкоджені будинки, автомобілі та адміністративні будівлі.

ППО дрони війна в Україні
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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