В мае ПВО Украины перехватила более 88% ракет и беспилотников

Мобильно-огневая группа ПВО сбивает воздушные цели. Фото: Генштаб ВСУ

По итогам мая 2026 года наши подразделения противовоздушной обороны сбили более 88% российских ракет и беспилотников. Весной российская армия устроила очень сильные и постоянные обстрелы городов, однако военные все равно смогли ликвидировать огромное количество воздушных целей противника, заявил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Результативность украинской ПВО

Пресс-секретарь Генштаба Андрей Ковалев выступил на специальном брифинге и рассказал об отражении этих налетов.

"Несмотря на беспрецедентную интенсивность налетов в весенний период 2026 года, подразделения Сил обороны Украины демонстрируют высокую стабильную результативность на уровне 88–90%", — сообщил военный.

Рекордная статистика сбитых целей

Также он заявил, что Силы обороны только за один месяц весны, май, уничтожили более 57 тысяч воздушных целей.

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Сюда входят как крупные ракеты, так и разведывательные и ударные беспилотники, которые враг запускал по всей стране.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, президент Владимир Зеленский встретился с бойцами Сил беспилотных систем и наградил их государственными наградами. По его словам, с момента основания этого рода войск им удалось уничтожить более 356 тысяч российских целей.

Также мы писали, что удары по логистике РФ должны изменить ситуацию на юге Украины, в том числе и на оккупированных территориях. Дальнейшее усиление такого давления создаст для российской группировки серьезные трудности с обеспечением своих войск.