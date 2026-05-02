РФ атаковала Украину дронами целый день: ПВО сбила 220 БпЛА

Дата публикации 2 мая 2026 21:51
Работа ППО. Фото: УНИАН

Российские войска с утра 2 мая атакуют Украину ударными дронами различных типов. Враг выпустил 227 беспилотников и 220 из них уничтожила противовоздушная оборона. Попадания зафиксировали на шести локациях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Атака на Украину 2 мая

С 08:00 до 19:00 россияне выпустили по Украине 227 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и другие. Пуски осуществлялись с семи направлений: Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (территория РФ), Гвардейское (ВОТ АР Крым).

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Атака на Україну 2 травня
Результаты работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительным данным, силы ПВО обезвредили 220 вражеских БпЛА на севере, юге, в центре и на западе страны. В то же время есть попадание семи дронов на шести локациях, а также падение обломков на пяти локациях.

По состоянию на сейчас воздушное нападение противника продолжается. По данным мониторов, в небе над Украиной находится около 40 вражеских беспилотников.

Обстріл України 2 травня
Скриншот сообщения мониторингового канала

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 2 мая РФ атаковала 163 дронами. Зафиксировано попадание 17 ударных дронов на 12 локациях, а также падение сбитых на двух локациях.

А 1 мая россияне ударили по жилым домам в Ровенской области. В результате атаки пострадали пять человек.

обстрелы ПВО дроны
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
