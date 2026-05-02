Головна Штаб РФ атакувала Україну дронами цілий день: ППО збила 220 БпЛА

Дата публікації: 2 травня 2026 21:51
Робота ППО. Фото: УНІАН

Російські війська від ранку 2 травня атакують Україну ударними дронами різних типів. Ворог випустив 227 безпілотників і 220 з них знищила протиповітряна оборона. Влучання зафіксували на шести локаціях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. 

Атака на Україну 2 травня

З 08:00 до 19:00 росіяни випустили по Україні 227 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інші. Пуски здійснювались з семи напрямків: Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (територія РФ), Гвардійське (ТОТ АР Крим).

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні. 

Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, сили ППО знешкодили 220 ворожих БпЛА на півночі, півдні, у центрі та на заході країни. Водночас є влучання семи дронів на шести локаціях, а також падіння уламків на п'яти локаціях.

Станом на зараз повітряний напад противника триває. За даними моніторів, у небі над Україною перебуває близько 40 ворожих безпілотників.

Скриншот допису моніторингового каналу

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 2 травня РФ атакувала 163 дронами. Зафіксовано влучання 17 ударних дронів на 12 локаціях, а також падіння збитих на двох локаціях.

А 1 травня росіяни вдарили по житлових будинках у Рівненській області. Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
