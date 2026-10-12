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Главная Штаб РФ атаковала ракетой Х-59 и реактивными БпЛА: попадания зафиксированы в 15 локациях

РФ атаковала ракетой Х-59 и реактивными БпЛА: попадания зафиксированы в 15 локациях

Ua ru
12 октября 2026 10:05
Атака РФ на Украину 12 октября: силы ПВО уничтожили 89 дронов
Украинские военные сбивают вражеские цели. Иллюстративное фото: facebook.com/UALandForces

В ночь на 12 октября российские войска в очередной раз нанесли ракетно-дроновый удар по Украине. Силы противовоздушной обороны сбили 89 вражеских БпЛА. Несмотря на это, попадания российских средств воздушного нападения зафиксировали в 15 местах, а падение обломков сбитых целей — еще в четырех.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ в понедельник, 12 октября.

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Чем Россия атаковала Украину ночью

В ночь на 12 октября, начиная с 18:00 11 октября, российские оккупанты атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства над акваторией Черного моря. Также российские войска применили 121 ударный БпЛА типа Shahed, Гербер, "Бандероль"/"Дань-Т" и дроны-имитаторы типа "Пародия". Из общего количества беспилотников 76 были реактивными.

Российские военные запускали беспилотники из направлений Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, ВОТ Донецк и ВОТ АР Крым — Гвардейское.

Воздушное нападение отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По предварительным данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 89 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер и беспилотников других типов. Из них 55 были реактивными.

В то же время попадания средств воздушного нападения противника зафиксировали в 15 точках. Еще в четырех точках упали обломки сбитых целей.

На момент публикации отчета воздушная атака продолжалась, в воздушном пространстве оставались вражеские БпЛА. Воздушные силы призвали граждан соблюдать правила безопасности.

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Скриншот сообщения Командования Воздушных сил ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР в ходе контрдиверсионной операции на Запорожском направлении обезвредили две группы российских спецназовцев. Украинские разведчики устроили засаду, нанесли огневой удар и зачистили местность, одного военнослужащего РФ взяли в плен. Всего за период операции, по данным ГУР, российские войска безвозвратно потеряли 448 военнослужащих, еще 85 оккупантов попали в плен.

Новини.LIVE также сообщали, что Силы обороны Украины 4 октября и в ночь на 5 октября нанесли удары по ряду военных объектов РФ на оккупированных территориях Донецкой, Запорожской и Луганской областей. В частности, в Донецке атаковали место хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА, а вблизи Бердянска — пункт управления российских войск и склад беспилотников. Также украинские военные нанесли удары по узлу связи, ремонтному подразделению и районам сосредоточения личного состава противника.

обстрелы ПВО война в Украине атака Воздушные Силы ВСУ Силы обороны Украины
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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