Атака РФ на Україну 12 жовтня: сили ППО знищили 89 дронів

Українські військові збивають ворожі цілі. Ілюстративне фото: facebook.com/UALandForces

У ніч проти 12 жовтня російські війська вкотре завдали ракетно-дронового удару по Україні. Сили протиповітряної оборони збили 89 ворожих БпЛА. Попри це, влучання російських засобів повітряного нападу зафіксували на 15 локаціях, а падіння уламків збитих цілей — ще на чотирьох.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ у понеділок, 12 жовтня.

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Чим Росія атакувала Україну вночі

У ніч проти 12 жовтня, починаючи з 18:00 11 жовтня, російські окупанти атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 з повітряного простору над акваторією Чорного моря. Також російські війська застосували 121 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т" та дрони-імітатори типу "Пародія". Із загальної кількості безпілотників 76 були реактивними.

Російські армійці запускали безпілотники з напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецьк та ТОТ АР Крим — Гвардійське.

Повітряний напад відбивали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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За попередніми даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або подавила 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів. З них 55 були реактивними.

Водночас влучання засобів повітряного нападу противника зафіксували на 15 локаціях. Ще на чотирьох локаціях упали уламки збитих цілей.

На момент оприлюднення звіту повітряна атака тривала, у повітряному просторі залишалися ворожі БпЛА. Повітряні сили закликали громадян дотримуватися правил безпеки.

Скриншот повідомлення Командування Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР під час контрдиверсійної операції на Запорізькому напрямку знешкодили дві групи російських спецпризначенців. Українські розвідники організували засідку, завдали вогневого ураження та зачистили місцевість, одного військового РФ взяли в полон. Загалом за період операції, за даними ГУР, російські війська безповоротно втратили 448 військовослужбовців, ще 85 окупантів потрапили в полон.

Новини.LIVE також писали, що Сили оборони України 4 жовтня та в ніч проти 5 жовтня уразили низку військових об’єктів РФ на окупованих територіях Донецької, Запорізької та Луганської областей. Зокрема, у Донецьку атакували місце зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА, а поблизу Бердянська — пункт управління російських військ і склад безпілотників. Також українські військові уразили вузол зв’язку, ремонтний підрозділ і райони зосередження особового складу противника.