Армия+ — какие войска чаще всего пользуются приложением

Приложение Армия+. Фото: Армия Inform

Сухопутные войска Вооруженных сил стали лучшими в Силах обороны в январе по внедрению электронных рапортов, которые подаются через приложение Армия+. Только за январь 100 частей этого рода войск подали и обработали хотя бы один рапорт.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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В Генштабе рассказали, что лидером стало оперативное командование "Запад" Сухопутных войск ВСУ — оно подало 12 500 рапортов. Отмечается, что 100% воинских частей в составе этого командования обрабатывают рапорты в Армия+.

Также в ведомстве назвали пять бригад Сухопутных войск, которые обработали наибольшее количество рапортов в приложении, среди них:

23 отдельная механизированная бригада — 1 347 рапортов;

44 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола — 1 113 рапортов;

15 отдельная бригада артиллерийской разведки "Черный лес" — 1 073 рапорта;

159 отдельная механизированная бригада — 692 рапортов;

47 отдельная артиллерийская бригада — 677 рапортов.

Бригады, которые чаще всего пользуются Армия+. Фото: Генштаб

В Генштабе напомнили, что электронные рапорты — первый сервис, который запустился в приложении Армия+. По состоянию на сейчас там доступно 19 типов рапортов, которые подаются за пять минут и согласовываются командирами через АрмияID.

"Всего за все время работы сервиса защитники и защитницы подали 150 000 документов, 65 000 из которых согласовали полностью — то есть, почти каждый второй. Самые популярные виды рапортов: на оздоровительные — 36%, на годовой отпуск — 33%, на получение справки Ф5 — 17%", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Напомним, 17 января в приложении Армия+ появились три новых рапорта. В Минобороны говорят, что это обновление значительно сэкономит время военным.

Также мы писали, что в Армии+ упростили подачу рапортов. Теперь не придется повторно вводить данные.