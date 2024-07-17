Офицеров ВСУ разрешили восстанавливать в предыдущем военном звании

Украинские военные в строю. Фото иллюстративное: galinfo.com.ua

Верховная Рада Украины приняла закон, разрешающий восстановить в звании офицеров, лишенных воинского звания в дисциплинарном порядке. Условие — положительная аттестация. Соответствующие изменения в Дисциплинарный устав Вооруженных сил Украины приняла 16 июля Верховная Рада.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

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Восстановление офицера в предыдущем звании

Военнослужащие, которых в свое время лишили воинского звания в дисциплинарном порядке, теперь могут восстановиться в звании, независимо от штатной должности, которую они занимают. Главное условие — получение положительной аттестации.

Согласно законопроекту 9316, к военнослужащим в виде поощрения применяется восстановление в прежнем воинском звании во время действия военного положения.

"Дисциплинарный устав дополнили новой статьей 26-2, согласно которой во время действия военного положения военнослужащий, лишенный воинского звания в дисциплинарном порядке, восстанавливается в звании, которое он имел до наложения взыскания, независимо от штатной должности, которую он занимает, при условии положительной аттестации", — говорится в публикации.

Кто и когда может восстановить офицера в звании

Минимальный срок прохождения военной службы военнослужащим во время действия военного положения перед применением к нему поощрения в виде восстановления в предыдущем звании, составляет 6 месяцев.

Право применять это поощрение предоставляется:

Министру обороны Украины — относительно воинских званий офицерского состава;

Главнокомандующему Вооруженных сил Украины — относительно воинских званий сержантского (старшинского) состава.

Восстановленный в воинском звании военный пользуется правами и льготами, установленными законодательством в соответствии с восстановленным воинским званием.

Справка. Инициатором законопроекта выступил народный депутат Алексей Гончаренко с коллегами. Закон поддержали 282 депутата.

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