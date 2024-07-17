Офіцерів ЗСУ дозволили поновлювати у попередньому військовому званні

Українські військові в строю. Фото ілюстративне: galinfo.com.ua

Верховна Рада України ухвалила закон, який дозволяє поновити у званні офіцерів, позбавлених військового звання у дисциплінарному порядку. Умова — позитивна атестація. Відповідні зміни до Дисциплінарного статуту Збройних сил України ухвалила 16 липня Верховна Рада.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

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Поновлення офіцера у попередньому званні

Військовослужбовці, яких свого часу позбавили військового звання у дисциплінарному порядку, тепер можуть поновитися у званні, незалежно від штатної посади, яку вони обіймають. Головна умова — отримання позитивної атестації.

Відповідно до законопроєкту 9316, до військовослужбовців у вигляді заохочення застосовується поновлення в колишньому військовому званні під час дії воєнного стану.

"Дисциплінарний статут доповнили новою статтею 26-2, за якою під час дії воєнного стану військовослужбовець, позбавлений військового звання у дисциплінарному порядку, поновлюється у званні, яке він мав до накладення стягнення, незалежно від штатної посади, яку він обіймає, за умови позитивної атестації", — йдеться в публікації.

Хто та коли може поновити офіцера у званні

Мінімальний строк проходження військової служби військовослужбовцем під час дії воєнного стану перед застосуванням до нього заохочення у виді поновлення в попередньому званні, становить 6 місяців.

Право застосовувати це заохочення надається:

Міністру оборони України — щодо військових звань офіцерського складу;

Головнокомандувачу Збройних сил України — щодо військових звань сержантського (старшинського) складу.

Поновлений у військовому званні військовий користується правами та пільгами, що встановлені законодавством відповідно до поновленого військового звання.

Довідка. Ініціатором законопроєкту виступив народний депутат Олексій Гончаренко з колегами. Закон підтримали 282 депутати.

За словами народної депутатки Ірини Геращенко, з 2019 року в Україні командир своєю владою не може позбавити підлеглого офіцерського звання. Проте не може і поновити. Як результат — чимало кадрових офіцерів змушені воювати на позиції солдатів чи сержантів, маючи бойовий досвід і відповідні навички. Тепер це виправлено.

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