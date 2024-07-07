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Мобілізація в Україні — скільки працівників Верховної Ради служать у ЗСУ

7 липня 2024 06:44
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Любомир Кучер
Редактор
Скільки працівників Апарату ВР мобілізувались в армію — відома кількість
Засідання депутатів Верховної Ради. Фото: Shutterstock
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Апараті Верховної Ради України назвали кількість працівників, які пішли служити до Збройних сил України. За їх словами, в армію мобілізувались 53 особи за весь період повномасштабного російську вторгнення.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо" у суботу, 5 липня.

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У Верховній Раді зазначили, що станом на 17 червня 2024 року у них працюють 878 осіб, з яких мобілізувались до лав ЗСУ 53.

"Інформуємо, що з-поміж працівників Апарату ВРУ та державних підприємств і установ, що належать до сфери Управління справами Апарату ВРУ, 2022 року мобілізовано 37 осіб, 2023 року — 8, 2024 року — 8. Також мобілізовані на військову службу в особливий період 34 помічники-консультанти народних депутатів дев’ятого скликання. З-поміж мобілізованих один загиблий, 8 отримали поранення та один зниклий безвісти", — розповіли в парламенті.

Чи можуть мобілізувати депутатів

Зауважимо, що в статті йдеться саме про співробітників Апарату Верховної Ради — адміністративно-технічну структуру, яка забезпечує організаційно-розпорядчу діяльність самого парламенту. Депутати ж є обраними представниками народу, які здійснюють законодавчу владу.

Депутат ВР має особливий правовий статус і певні гарантії, але це не означає, що він не може добровільно приєднатися до ЗСУ, адже таке право йому як громадянину України забезпечує Конституція. Однак, це рішення має узгоджуватися з його статусом депутата та законодавством.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що військовий експерт Євген Дикий пояснив, чому мобілізація в Україні провалилась. За його словами, українська влада скинула всі обов'язки щодо мобілізації населення на працівників ТЦК, а комунікації з суспільством не проводила.

Також в Міноборони України розповіли, яких змін чекати військовозобов'язаним громадянам після 16 липня. Адже цього дня закінчується термін, протягом якого вони мали стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані.

Додамо, якщо військовозобов'язані українці не оновлять дані в ТЦК до 16 липня, то їм загрожує штраф у розмірі від 17 тис. до 25,5 тис. гривень.

Верховна Рада війна ЗСУ армія мобілізація народні депутати війна в Україні

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