Рада приняла закон о демобилизации срочников

Военные в строю. Фото: ОП

Верховная Рада 23 февраля приняла законопроект о демобилизации срочников с отсрочкой на 12 месяцев. "За" проголосовали 319 народных депутатов.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем Telegram.

Закон о демобилизации срочников

Сегодня Верховная Рада приняла законопроект №11035 о демобилизации военнослужащих, находящихся на срочной службе. "За" проголосовали 319 нардепов.

Результаты голосования по демомобилизации срочников в ВР. Фото: t.me/yzheleznyak

"Поддержали инициативу Президента о немедленном увольнении срочников. Поздравляю. Очень ожидаемое решение. Теперь ждем решения Президент", — написал Арахамия.

Напомним, 22 февраля Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации военных, находящихся на срочной службе.

Депутаты из "Слуги народа" объяснили, что демобилизацию срочников вынесли отдельным законом, чтобы документ "не стал заложником тысяч поправок" и его смог подписать президент.