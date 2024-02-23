Рада приняла закон о демобилизации срочников
Верховная Рада 23 февраля приняла законопроект о демобилизации срочников с отсрочкой на 12 месяцев. "За" проголосовали 319 народных депутатов.
Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем Telegram.
Закон о демобилизации срочников
Сегодня Верховная Рада приняла законопроект №11035 о демобилизации военнослужащих, находящихся на срочной службе. "За" проголосовали 319 нардепов.
"Поддержали инициативу Президента о немедленном увольнении срочников. Поздравляю. Очень ожидаемое решение. Теперь ждем решения Президент", — написал Арахамия.
Напомним, 22 февраля Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации военных, находящихся на срочной службе.
Депутаты из "Слуги народа" объяснили, что демобилизацию срочников вынесли отдельным законом, чтобы документ "не стал заложником тысяч поправок" и его смог подписать президент.
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