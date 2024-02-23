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Рада приняла закон о демобилизации срочников

23 февраля 2024 12:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Рада приняла закон о демобилизации срочников
Военные в строю. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Верховная Рада 23 февраля приняла законопроект о демобилизации срочников с отсрочкой на 12 месяцев. "За" проголосовали 319 народных депутатов.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем Telegram.

Закон о демобилизации срочников

Сегодня Верховная Рада приняла законопроект №11035 о демобилизации военнослужащих, находящихся на срочной службе. "За" проголосовали 319 нардепов.

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Результаты голосования по демомобилизации срочников в ВР. Фото: t.me/yzheleznyak

"Поддержали инициативу Президента о немедленном увольнении срочников. Поздравляю. Очень ожидаемое решение. Теперь ждем решения Президент", — написал Арахамия.

Напомним, 22 февраля Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации военных, находящихся на срочной службе.

Депутаты из "Слуги народа" объяснили, что демобилизацию срочников вынесли отдельным законом, чтобы документ "не стал заложником тысяч поправок" и его смог подписать президент.

Верховная Рада
военный призыв
война в Украине
Срочная служба
демобилизация

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