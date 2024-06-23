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QR-код в приложении Резерв+ — в Минобороны объяснили принцип работы

23 июня 2024 09:37
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко
В Минобороны объяснили, как работает QR-код в Резерв+
Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин. Фото: скриншот с видео
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко

В приложении "Резерв+" с 18 июня появился QR-код. Отсканировав его, можно проверить учетные данные военнообязанного.

Об этом рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в воскресенье, 23 июня.

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QR-код в приложении Резерв+

"В приложении "Резерв+" с 18 июня появился QR-код, отсканировав который можно проверить силу электронного военно-учетного документа. Он имеет такую же юридическую силу, как и бумажный", — сказал Лазуткин.

По его словам, также в приложении можно сгенерировать версию электронного военно-учетного документа в несколько кликов и "исправить данные онлайн". Это предусмотрено в двух случаях:

  • военнослужащий до сих пор состоит на учете — для тех военных, чей актуальный статус не отражался в реестре "Оберіг";
  • данные не найдены — для всех военнообязанных, получивших такое уведомление в приложении "Резерв+".

В ГПСУ отметили, что теперь украинцы смогут предъявить пограничникам на КПП электронную версию военно-учетного документа. Лазуткин добавил, что его сгенерировали уже более 800 тысяч украинцев.

Ранее в Минобороны объяснили, что делать если в ТЦК отказываются принимать документ с "Резерв+".

Кроме того, к функционалу "Резерв+" планируется добавить возможность получать электронное направление на ВВК.

Минобороны
военный призыв
военный учет
мобилизация
военнообязанные
мужчины
резерв

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