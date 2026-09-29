Атака РФ на Украину 29 сентября: ПВО сбила 109 целей

Военнослужащий мобильно-огневой группы. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

В ночь на 29 сентября российские войска совершили комбинированную атаку на Украину, применив ракеты и 152 ударных беспилотника. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что нападение началось в 18:00 28 сентября, а для отражения воздушной атаки задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины, передает Новини.LIVE.

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Россия атаковала ракетами и дронами

По данным Воздушных Сил, противник запустил по Украине одну противокорабельную ракету "Циркон"/"Оникс" из Курской области РФ, две баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400, а также 152 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия".

Из 152 ударных беспилотников 82 были реактивного типа. Запуски осуществлялись с направлений Орела, Миллерова, Курска и Приморско-Ахтарска в РФ, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 109 воздушных целей. Среди них одна ракета "Циркон"/"Оникс", две баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 и 106 беспилотников различных типов.

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Последствия ночной атаки

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 24 точках. Еще в 16 местах обнаружили падение сбитых целей и их обломков.

Воздушные Силы отметили, что на момент публикации сообщения в украинском небе ещё находились несколько вражеских БПЛА.

Что известно об ударах Сил обороны

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Силы обороны Украины 27 сентября и в ночь на 28 сентября нанесли удары по ряду важных военных объектов российской армии. В частности, в районе населенного пункта Сельцо Брянской области РФ украинские военные поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2".

Также Новини.LIVE писали о том, что командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий сообщил о завершении третьего этапа наступательной операции "Вивальди" на Лиманском направлении в Донецкой области. В ходе этой операции украинские военные освободили Новое, Ридкодуб и Катериновку, а также восстановили полный контроль над Карповкой и Новомихайловкой.