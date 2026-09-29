Атака РФ на Україну 29 вересня: ППО збила 109 цілей

Військовий мобільно-вогневої групи. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

У ніч на 29 вересня російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети та 152 ударні безпілотники. Повітряні Сили Збройних Сил України повідомили, що напад розпочався з 18:00 28 вересня, а для відбиття повітряної атаки працювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України, передає Новини.LIVE.

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Росія атакувала ракетами та дронами

За даними Повітряних Сил, противник запустив по Україні одну протикорабельну ракету "Циркон"/"Онікс" із Курської області РФ, дві балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400, а також 152 ударні БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія".

Із 152 ударних безпілотників 82 були реактивного типу. Запуски здійснювалися з напрямків Орла, Міллерова, Курська та Приморсько-Ахтарська в РФ, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила або подавила 109 повітряних цілей. Серед них одна ракета "Циркон"/"Онікс", дві балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400 та 106 безпілотників різних типів.

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Наслідки нічної атаки

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях. Ще на 16 місцях виявили падіння збитих цілей та їхніх уламків.

Повітряні Сили зазначили, що на момент оприлюднення повідомлення в українському небі ще перебували кілька ворожих БпЛА.

Що відомо про удари Сил оборони

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Сили оборони України 27 вересня та в ніч на 28 вересня уразили низку важливих військових об’єктів російської армії. Зокрема, у районі населеного пункту Сельцо Брянської області РФ українські військові уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С2".

Також Новини.LIVE писали про те, що командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький повідомив про завершення третього етапу наступальної операції "Вівальді" на Лиманському напрямку в Донецькій області. Під час нього українські військові звільнили Нове, Рідкодуб і Катеринівку, а також відновили повний контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою.