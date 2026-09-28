Билецкий рассказал о наступлении Третьего армейского корпуса и третьем сезоне "Вивальди"

Андрей Билецкий. Фото: Третий армейский корпус/Facebook

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий сообщил о завершении третьего этапа наступательной операции "Вивальди" на Лиманском направлении в Донецкой области. В ходе него украинские военные освободили Новое, Ридкодуб и Катериновку, а также восстановили полный контроль над Карповкой и Новомихайловкой.

Об этом сообщает Третий армейский корпус, передает Новини.LIVE.

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Что произошло на Лиманском направлении

По словам Билецкого, в ходе третьего этапа операции украинские силы вернули еще 51 квадратный километр территории. Командир назвал этот этап переломным для всей операции.

Ключевой целью стало Новое, которое он назвал основным хабом российских войск на плацдарме.

"Логика боев заключалась в том, что тот, кто контролирует высоты в районе Нового, тот и имеет инициативу", — заявил командир Третьего армейского корпуса.

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Россияне ожидали удара в другом месте

Билецкий заявил, что украинские военные применили маневры, из-за которых противник ожидал основного удара в направлении Шандриголове — Зеленая Долина.

"Это заставило его бессмысленно растратить свои резервы в контратаках на этом направлении", — заявил бригадный генерал.

Фактический главный удар, по его словам, был направлен на Новое.

Потери российских войск

В ходе третьего этапа операции, по данным Билецкого, потери российских военных в живой силе превысили 2 тысячи человек . Еще более 250 российских военнослужащих попали в украинский плен.

Командир рассказал, что среди пленных были целые подразделения, в частности офицеры, пилоты и артиллеристы. Он также выразил надежду, что их удастся обменять на украинских военных, находящихся в плену.

Как действовали украинские подразделения

Основную роль в штурмовых действиях, по словам Билецкого, сыграли подразделения 3-й штурмовой бригады. Отдельно командир отметил бойцов 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса, которые после освобождения Ридкодуба организовали оборону на новых рубежах.

Для прорыва ключевых укреплений Третий армейский корпус применил старые советские БТР-60, переоборудованные в наземные роботизированные комплексы-камикадзе.

Билецкий заявил, что после третьего этапа операция "Вивальди" продолжается.

Что известно об операции "Вивальди"

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что о первых успехах операции "Вивальди" стало известно в середине сентября. Тогда силы Третьего армейского корпуса очистили от российских войск Новоселовку, Александровку, Ярову и окрестности Корового Яра, а также деоккупировали Среднее. По данным корпуса, российские войска потеряли более 1,5 тысячи военнослужащих.

Также Новини.LIVE писали, что главной целью военной операции "Вивальди" на севере Донецкой области является занятие стратегически выгодных рубежей обороны для украинских подразделений. Речь идет об обороне на Луганском и Донецком направлениях.