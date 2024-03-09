Предлагают официальную мобилизацию — какой специалист нужен в "Азове" с оплатой до 125 тыс. грн
Легендарный полк "Азов" ищет разных специалистов в свои ряды, отмечая, что на передовой нужны разные эксперты. Среди них — инженер по ремонту дронов.
Об этом свидетельствует вакансия на сайте по поиску работы Work.ua, появившаяся в четверг, 7 марта.
Какие обязанности инженера по ремонту дронов
Инженерам нужно будет ремонтировать агродроны DJI, дроны DJI, Autel, FPV, а также детали и комплектующие к ним.
Также от специалистов требуют:
- умение пользоваться измерительными приборами;
- среднее или высшее техническое образование;
- знание микроэлектроники и схемотехники;
- умение паять DIP, BGA, SMD компоненты;
- умение паять под микроскопом;
- опыт работы в подобной должности 1 год будет преимуществом;
- желательно умение летать на мультикоптерах.
Кроме того, работнику нужно быть аккуратным и иметь технический склад ума, также не помешает желание к обучению и саморазвитию.
Какие условия работы предлагает "Азов"
В свою очередь полк предлагает официальную мобилизацию до окончания военного положения и возможность подписать контракт, возможность военным перевестись из других подразделений. Также обещают заработную плату 25 000-125 000 грн и денежную надбавку в размере 3300 грн/день за возможное исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий.
Напомним, что бригада спецназначения "Азов" ищет автоэлектриков. На работе в полку будущий специалист будет проводить диагностику и устранение неисправностей в автомобильных системах, а также проводить ремонтные работы технических и электрических составляющих машин.
Также мы писали, что азовцы нуждаются в своих батальонах и других подразделениях танкистов и водителей-механиков танков. В их обязанности входит техническое обслуживание танка и проведение планово-предупредительных осмотров машины.
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