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Пограничники "ловят" уклонистов с помощью реестра "Оберіг" — что известно

6 марта 2024 21:12
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — как реестр Оберіг помогает выявлять уклонистов
Пограничница на пункте пропуска. Фото: ГПСУ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация из-за войны, которую начала Россия. В этот особый период действует ограничение на выезд за границу для военнообязанных лиц. Мужчины имеют право выехать за пределы страны только по определенным уважительным основаниям, доказанным документально. Однако нередко бывают случаи, когда пересечь границу пытаются по поддельным документам.

В настоящее время Государственная пограничная служба Украины выявляет таких уклонистов с помощью реестра "Оберіг". Подробнее о работе реестра и ГПСУ рассказала пресс-служба Минобороны на официальном портале.

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Так, отмечается, что с середины февраля текущего года благодаря реестру "Оберіг" пограничники "поймали" 230 нарушителей, пытавшихся незаконно пересечь границу, используя поддельные документы.

Как рассказал помощник главы ГПСУ, пресс-секретарь Андрей Демченко, часть поддельных бумаг — это военно-учетные документы якобы выданные в ТЦК и СП.

Таким образом, возможность обмена информацией между базой данных Госпогранслужбы и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов стала действительно эффективным средством обнаружения нарушителей.

Как пояснила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации, цифровых трансформаций и цифрового развития Екатерина Черногоренко, те процессы, которые раньше зависели исключительно от людей, теперь автоматизированы с помощью реестра "Оберіг".

Так, если раньше пограничники должны были контактировать непосредственно с представителями ТЦК, чтобы подтвердить действительность документов для выезда за границу, то теперь эту информацию можно быстро проверить онлайн через реестр.

 

Раньше мы писали, что в Минобороны рассказали, когда заработает электронный кабинет военнообязанных.

Напомним, также мы сообщали, ожидают ли уклонистов "космические" штрафы в размере 50 тысяч грн и за что планируют наказывать.

Минобороны
реестр
мобилизация
документы
военнообязанные
подделки

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