Представитель Уполномоченного по правам человека рассказал, подтверждаются ли жалобы на ТЦК

Представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александр Кононенко. Фото: ombudsman.gov.ua

Представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александр Кононенко рассказал, подтверждаются ли жалобы на территориальные центры комплектования. По его словам, половина из них не является правдой.

Об этом Александр Кононенко сказал для "Эспрессо" во вторник, 27 февраля.

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Кононенко подчеркнул, что не может сказать точное количество, однако они видят, что такие случаи есть. На них сразу реагируют.

"Но должны тоже сказать, что не все эти факты подтверждаются. Здесь тоже надо понимать, что мы находимся в состоянии войны и некоторые такие видео — провокационные, не всегда соответствуют правде и не всегда касаются того, что это именно представители ТЦК или те лица, которые подлежат мобилизации. Я сказал бы 50 на 50. Есть разные случаи, и в том, или ином случае, людям становится об этом известно", — добавил он.

Напомним, глава Кременчугского РТЦК, подполковник ВСУ Мирослав Волков рассказал о том, кто сейчас имеет основания для вручения повесток, а также о последствиях неприбытия в ТЦК СП. Он подчеркнул, что сейчас действуют действующие нормы проведения мобилизации.

Также адвокат Ростислав Кравец заявил, что те правки, которые народные депутаты подали в мобилизационный законопроект, не решают вопрос мобилизации. Он объяснил, что в документе отсутствуют положения о социальном обеспечении, которое достаточно болезненно для военных.