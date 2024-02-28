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Представник Уповноваженого з прав людини розповів, чи підтверджуються скарги на ТЦК

28 лютого 2024 00:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Представник Уповноваженого з прав людини розповів, чи підтверджуються скарги на ТЦК
Представник Уповноваженого ВРУ з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Олександр Кононенко. Фото: ombudsman.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Олександр Кононенко розповів, чи підтверджуються скарги на територіальні центри комплектування. За його словами, половина з них не є правдою.

Про це Олександр Кононеко сказав для "Еспресо" у вівторок, 27 лютого.

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Кононенко наголосив, що не може сказати точну кількість, однак вони бачать, що такі випадки є. На них одразу реагують.

"Але маємо теж сказати, що не всі ці факти підтверджуються. Тут теж треба розуміти, що ми знаходимося в стані війни і деякі такі відео — провокативні, не завжди відповідають правді і не завжди стосуються того, що це саме представники ТЦК або ті особи, які підлягають мобілізації. Я сказав би 50 на 50. Є різні випадки, і в тому, чи іншому випадку, людям стає про це відомо", — додав він.

Нагадаємо, голова Кременчуцького РТЦК, підполковник ЗСУ Мирослав Волков розповів про те, хто зараз має підстави для вручення повісток, а також про наслідки неприбуття в ТЦК СП. Він акцентував, що зараз діють чинні норми проведення мобілізації.

Також адвокат Ростислав Кравець заявив, що ті правки, які народні депутати подали до мобілізаційного законопроєкту, не вирішують питання мобілізації. Він пояснив, що у документі відсутні положення про соціальне забезпечення, яке є досить болючим для військових. 

Верховна Рада
українці
Україна
мобілізація
скарги
ТЦК та СП

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