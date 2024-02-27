Хто має право вручати повістки та що буде за неприбуття в ТЦК СП — відповідь працівників

Співробітники ТЦК вручають повістку. Фото ілюстративне: Facebook ЛОТЦК СП

Голова Кременчуцького РТЦК, підполковник ЗСУ Мирослав Волков розповів про те, хто зараз має підстави для вручення повісток, а також про наслідки неприбуття в ТЦК СП. Він акцентував, що зараз діють чинні норми проведення мобілізації.

Про це повідомляє "Телеграфъ".

В ТЦК розповіли про чинне проведення мобілізації

За його словами, зараз працівники ТЦК спільно з поліцією патрулюють міські вулиці. Під час воєнного стану українці повинні мати при собі посвідчення особи, а військовозобов'язані — військово-обліковий документ. Патрульні перевіряють ці документи й у разі необхідності виписують повістки для прибуття до РТЦК з метою уточнення військово-облікових даних.

В повістці мають бути прописані наступні пункти:

прізвище, ім'я та по батькові військовозобов'язаного;

номер повістки;

дата народження військовозобов'язаного;

адреса військовозобов'язаного;

номер і дата розпорядження щодо вручення повістки;

дата, час та адреса місця, куди треба з’явитися;

уточнення про документи чи речі, які варто мати з собою;

назва органу, печатка, підпис, ініціали керівника ТЦК;

дата вручення повістки.

Патруль проводять, за словами Волкова, військовослужбовці з роти охорони, які є обмежено придатними до військової служби. Це військові, які були мобілізовані, воювали в бойових підрозділах, були поранені та визнані обмежено придатними, через що переведені до роти охорони. Усі вони мають УБД.

Тому, як сказав Волков, населення має ставитися до перевірки документів з порозумінням.

"Під час спілкування з ними варто розуміти, що вони не якимось дивом потрапили у роту охорони. Вони всі виконували бойові завдання та заслуговують на повагу. Багатьом з них важко пересуватись, але вони розуміють, що мобілізаційні заходи є важливими для всієї держави", — каже військовий.

Що буде за неприбуття в ТЦК СП

Волков додав, що відповідальність за неприбуття до ТЦК визначена законом, про що наголошується не перший рік.

"Якщо військовозобов'язаний, отримавши повістку, не прибуває до РТЦК, то його дані передаються до Нацполіції для проведення розшуку. Після розшуку він буде доставлений до РТЦК, де на нього складуть адмінпротокол по частині 2 статті 210. Після цього він сплатить штраф і все одно буде уточнювати свої облікові дані. А якщо є необхідність, тобто пройшли строки, то буде направлений на проходження військово-лікарської комісії", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше нардеп Євген Шевченко заявив, що через дії ТЦК СП у людей дедалі більше зростає зневага до військових, а зухвалості працівників посилюють демотивацію вступати в ЗСУ.

А командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій Філімонов пояснив, що саме працівники ТЦК СП роблять неправильно під час мобілізації.