В контракте "18-24" доступны девять специальностей - детали

Представитель центра рекрутинга Сил ТрО ВСУ Игорь Швайка. Фото: Армія FM

Заместитель начальника четвертого центра рекрутинга Сил ТрО ВСУ Игорь Швайка рассказал о нюансах нового контракта для молодежи "18-24". По его словам, там существует только девять специальностей на выбор.

Об этом он сообщил в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 7 апреля.

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Контракт в ВСУ для молодежи

"Мы говорим сейчас об экспериментальном проекте, который начат был постановлением Кабмина, но если говорить о законе, то он позволяет с апреля прошлого года людям, которые не являются военнообязанными от 25 лет заключить контракт на один год", — сказал Швайка.

По его словам, окончание контракта является основанием для увольнения из состава ВСУ. В то же время это создает определенный дисбаланс в отношении людей, которые стали на службу раньше — в 2022-2022 годах.

Военный пояснил, что во время контракта "18-24" и сумма в размере 1 миллиона гривен выплачивается в таком порядке: 200 тысяч за заключение, 300 тысяч после окончания обучения и зачисления в воинскую часть и 500 тысяч после окончания годового или пролонгированного контракта.

"Но есть определенное ограничение: девять специальностей, за пределы которых нельзя выйти. Это основные солдатские должности: пехотного, разведывательного и стрелкового направлений", — отметил Швайка.

Он уточнил, что те украинцы, которые прошли в армию по контракту "18-24" и хотят карьерного роста в ВСУ — не имеют возможности учиться на сержантские должности. Для этого им предложат другие возможности присоединения к рядам ВСУ.

Напомним, в Офисе Президента о расширении Минобороны доступных подразделений для военной службы по контракту "18-24".

А в одном из рекрутинговых центров объяснили, почему некоторые из желающих заключить этот контракт получают отказ.