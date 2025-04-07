В контракті "18-24" доступні дев'ять спеціальностей — деталі

Представник центру рекрутингу Сил ТрО ЗСУ Ігор Швайка. Фото: Армія FM

Заступник начальника четвертого центру рекрутингу Сил ТрО ЗСУ Ігор Швайка розповів про нюанси нового контракту для молоді "18-24". За його словами, там існує лише дев'ять спеціальностей на вибір.

Про це він повідомив в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 7 квітня.

Реклама

Читайте також:

Контракт в ЗСУ для молоді

"Ми говоримо зараз про експериментальний проєкт, який започаткований був постановою Кабміну, але якщо говорити про закон, то він дозволяє з квітня минулого року людям, які не є військовозобов'язаними від 25 років укласти контракт на один рік", — сказав Швайка.

За його словами, закінчення контракту є підставою для звільнення зі складу ЗСУ. Водночас це створює певний дисбаланс щодо людей, які стали на службу раніше — у 2022-2022 роках.

Військовий пояснив, що під час контракту "18-24" та сума в розмірі 1 мільйона гривень виплачується в такому порядку: 200 тисяч за укладення, 300 тисяч після закінчення навчання і зарахування у військову частину та 500 тисяч після закінчення річного або пролонгованого контракту.

"Але є певне обмеження: дев'ять спеціальностей, за межі яких не можна вийти. Це основні солдатські посади: піхотного, розвідницького і стрілецького напрямків", — зауважив Швайка.

Він уточнив, що ті українці, які пройшли у військо за контрактом "18-24" й хочуть карʼєрного зростання в ЗСУ — не мають можливості навчатися на сержантські посади. Для цього їм запропонують інші можливості приєднання до лав ЗСУ.

Нагадаємо, в Офісі Президента про розширення Міноборони доступних підрозділів для військової служби за контрактом "18-24".

А в одному з рекрутингових центрів пояснили, чому деякі з охочих укласти цей контракт отримують відмову.