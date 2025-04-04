Рекрут прокоментував проєкт “Контракт 18–24”

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

Українець, який долучився до проєкту "Контракт 18–24" розповів про власну мотивацію служити у лавах ЗСУ. За словами 19-річного хлопця, ціль — захищати Україну.

Про це рекрут Олександр Дмитренко розповів у коментарі для Новини.LIVE під час пресконференції "Контракт 18–24. Рекрутинг свідомої молоді".

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Хлопець розповів про власну мотивацію, досвід навчання та командну атмосферу серед новобранців. Він зазначив, що не жалкує, що долучився до проєкту "Контракт 18–24", адже всі обіцяні зобов’язання виконуються.

"Я ні про що не пошкодував. Зобов’язання всі виконуються, зокрема виплати, які були обіцяні нам — були виплачені. Дуже гарне навчання, а саме — кваліфіковані спеціалісти, які були в бойових діях, дають нам можливість стати сильнішими й кращими, ніж вони були на початку свого шляху", — розповів рекрут.

А також зазначив, що був вмотивований долучитися до лав ЗСУ ще рік тому, однак за сімейними обставинами вирішив не робити цього.

"Я був вмотивований ще рік тому, але за смішними обставинами не зміг це зробити (долучитися до лав ЗСУ, — ред.). Але стало ніяково, коли місто й Україну обстрілюють щодня. Я вирішив, що маю піти (в ЗСУ, — ред.), — зазначив 19-річний Олександр.

Також він розповів, що у кожного з його взводу є своя мотивація служити в армії та обороняти Україну від окупантів. За його словами, для когось мотивація — це виплати, а для когось — патріотизм. Однак попри це, ціль у всіх одна — боронити країну від ворога.

"Я спілкуюсь зі своїми побратимами й в нашому взводі поки що на цю мить всі задоволені, всі проходять навчання і всі дуже вмотивовані. Кожен прийшов зі своєю метою — вони різні. У когось (мета, — ред.) через грошове забезпечення, у когось через патріотизм. Але у всіх одна ціль — захищати нашу країну і знищувати ворогів", — резюмував рекрут.

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