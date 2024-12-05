Как суд наказал работника фирмы, который переправлял уклонистов за пределы Украины

Здание Хустского районного суда Закарпатской области. Фото: hs.zk.court.gov.ua

Мужчина, работавший формировщиком деталей на дрогобычском ООО "Рубикон-интер", переправлял военнообязанных за пределы Украины. За такие действия его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Хустский районный суд Закарпатской области вынес в среду, 27 ноября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, 24 февраля текущего года фигурант по предварительной договоренности встретил в Мукачево и отвез на такси в Хуст двух мужчин призывного возраста. Чтобы уклонисты беспрепятственно прошли блокпост в Велятине, переправщик приказал им оставить деньги и загранпаспорта в машине, пересесть на рейсовый автобус, а пограничникам отвечать, что будут работать в селе на строительстве. Блокпост беглецам удалось проехать, однако после этого их и переправщика задержали представители ГПСУ.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину, объяснил, что подвезти военнообязанных его попросил товарищ, и попросил судью не назначать слишком суровое наказание.

Работника дробицкой фирмы признали виновным в незаконной переправке мужчин за границу и приговорили к пяти годам заключения. Правда, приговор еще можно обжаловать.

Напомним, в Харькове вынесли приговор 31-летнему студенту-богоголосову. Мужчина, который является баптистом, отказался от мобилизации из-за своих религиозных убеждений.

Также мы сообщали, что во Львовской области избрали наказание для женщины, предлагавшей пограничнику взятку в размере трех тысяч гривен. Фигурантка надеялась, что за эту сумму охранник госрубежей позволит ее сыну уехать в Польшу.