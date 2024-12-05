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Працівник фірми допомагав ухилянтам — як його покарав суд

5 грудня 2024 07:21
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Як суд покарав працівника фірми, який переправляв ухилянтів за межі України
Будівля Хустського районного суду Закарпатської області. Фото: hs.zk.court.gov.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Чоловік, який працював формувальником деталей на дрогобицькому ТОВ "Рубікон-інтер", переправляв військовозобов'язаних за межі України. За такі дії його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Хустський районний суд Закарпатської області ухвалив у середу, 27 листопада.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 24 лютого поточного року фігурант за попередньою домовленістю зустрів у Мукачеві  та відвіз на таксі до Хуста двох чоловіків призовного віку. Аби ухилянти безперешкодно пройшли блокпост у Велятині, переправник наказав їм залишити гроші та закордонні паспорти в машині, пересісти на рейсовий автобус, а прикордонникам відповідати, що працюватимуть у селі на будівництві. Блокпост утікачам удалося проїхати, однак після цього їх і переправника затримали представники ДПСУ.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину, пояснив, що підвезти військовозобов'язаних його попросив товариш, і попросив суддю не призначати надто суворе покарання.

Працівника дробицької фірми визнали винним у незаконному переправленні чоловіків за кордон і засудили до п'яти років ув'язнення. Щоправда, наразі вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, у Харкові винесли вирок 31-річному студенту-боголослову. Чоловік, який є баптистом, відмовився від мобілізації, через свої релігійні переконання.

Також ми повідомляли, що у Львівській області обрали покарання для жінки, яка пропонувала прикордоннику хабар у розмірі трьох тисяч гривень. Фігурантка сподівалася, що за цю суму охоронець держрубежів дозволить її сину виїхати до Польщі.

суд мобілізація військовозобов'язані ухилянти судові рішення

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