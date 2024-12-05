Студент-баптист ухилився від мобілізації — яке покарання обрав для нього суд

Студент-богослов. Фото ілюстративне: pravoslaviavolyni.org.ua

У Харкові 31-річний чоловік письмово відмовився від мобілізації. Свій вчинок він пояснив релігійними переконаннями. Порушника притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Київський районний суд Харкова ухвалив у п'ятницю, 29 листопада.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, на початку листопада 2023 року фігурант пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Після цього чоловік мав прийти у збірний пункт для відправки до військової частини, однак не зробив цього й написав відмову від військового призову. Таке рішення він пояснив тим, що є вірянином об'єдання церков євангельських християн баптистів, однак від альтернативної служби на посаді кухаря також відмовився, заявивши, що не хоче тримати в руках зброю та боїться за своє життя.

Рішення суду

Під час судового засідання військовозобов'язаний не визнав свою провину, хоча й не заперечував, що у 2018 та 2019 роках проходив строкову службу та має військово-облікову спеціальність. Також він надав суду довідку про те, що є студентом першого курсу Харківського регіонального біблійного коледжу, де навчається на факультеті церковного служіння.

Суд дійшов висновку, що "жодні релігійні переконання не можуть бути підставою для ухилення громадянина України, визнаного придатним до військової служби, від мобілізації". Коментаря щодо навчання обвинуваченого у виші суд не надав. Студенти, які навчаються на стаціонарі, зазвичай мають право на відстрочку від мобілізації, однак з 1 грудня поточного року такі привілеї не стосуються здобувачів другої або вищої освіти. Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі, однак упродовж 30 днів від дня проголошення вироку рішення суду можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, одесит власноруч виготовив військовий квиток і довідку ВЛК, аби безперешкодно проїхатися трасою Одеса — Рені, однак прикордонники одразу виявили підробку. Суд призначив чоловіку покарання у вигляді штрафу.

Також ми повідомляли, що в Одеській області винесли вирок уродженцю Алтайського краю. Росіянин підпалив автівку одесита, з яким мав конфлікт. За це його засудили до випробувального терміну.