Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Жінка заради сина пропонувала хабар ДПСУ — що вирішив суд arrow

Жінка заради сина пропонувала хабар ДПСУ — що вирішив суд

4 грудня 2024 23:03
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Яке покарання суд обрав для жінки, яка хотіла підкупити прикордонника, щоб той дозволив її сину виїхати до Польщі
Будівля Жовківського районного суду Львівської області. Фото: gv.lv.court.gov.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Львівській області жінка пропонувала прикордоннику три тисячі доларів. За хабар вона розраховувала вивезти сина за кордон.

Про це йдеться у вироку, який Жовківський районний суд Львівської області ухвалив у вівторок, 26 листопада.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурантка 17 листопада разом із сином приїхала у КПП "Рава-Руська". Розуміючи, що військовозобов'язаному молодику не дозволять перетнути кордон, вона поклала на стіл керівника групи інспекторів прикордонного контролю три тисячі доларів, однак той відмовився взяти ці гроші та викликав поліцейських.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачена повністю визнала свою провину, а також попросила призначити їй мінімальний штраф, оскільки заробляє 20 тисяч гривень, а всі її заощадження арештували. Жінку визнали винною у пропозиції неправомірної вигоди (частина перша статті 369 Кримінального кодексу України) та зобов'язали до сплати 34 тисяч гривень штрафу. Також у порушниці вилучили три тисячі доларів, якими вона намагалася підкупити охоронця держрубежів.

Наразі вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, в Харкові винесли вирок пенсіонерці з Ізюма, яка передавала росіянам інформацію про дислокацію ЗСУ. Жінка відмовилася давати показання й не визнала свою провину. Її засудили до 12 років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що у Волинській області судили військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину та не повертався на службу впродовж понад двох років. Суд призначив йому покарання у вигляді одного року іспитового терміну.

суд хабар прикордонники ДПСУ виїзд за кордон судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:09 Коли відключатимуть світло у Львові — графіки на сьогодні

4 грудня 2024

23:51 У Харкові знову будуть відключення світла — графіки на 5 грудня

Термінова новина

23:50 Повітряна тривога поширилася на Київщину — яка небезпека

23:50 Попереджала чоловіків про ТЦК у Telegram — що вирішив суд

23:46 "Бусифікацію" не перемогли — Лубінець спростував заяву колеги

23:21 У Кривому Розі пролунали вибухи — що відомо

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

23:03 Жінка заради сина пропонувала хабар ДПСУ — що вирішив суд

22:55 Ротань розповів, чому команда розчарована нічиєю з Динамо

22:34 Журналісти показали елітне майно працівників Сервісцентру МВС

21:57 Білий квиток власноруч — що вирішив суд

00:09 Коли відключатимуть світло у Львові — графіки на сьогодні

4 грудня 2024

23:51 У Харкові знову будуть відключення світла — графіки на 5 грудня

Термінова новина

23:50 Повітряна тривога поширилася на Київщину — яка небезпека

23:50 Попереджала чоловіків про ТЦК у Telegram — що вирішив суд

23:46 "Бусифікацію" не перемогли — Лубінець спростував заяву колеги

23:21 У Кривому Розі пролунали вибухи — що відомо

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

23:03 Жінка заради сина пропонувала хабар ДПСУ — що вирішив суд

22:55 Ротань розповів, чому команда розчарована нічиєю з Динамо

22:34 Журналісти показали елітне майно працівників Сервісцентру МВС

21:57 Білий квиток власноруч — що вирішив суд

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

Text

21:00 Як жити після втрати — Анастасія Прадун у проєкті Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайпери показали кадри запеклих боїв під Куп'янськом

Text

19:11 Навчені та потрібні — речниця ОТУ "Луганськ" про бійців в СЗЧ

Text

17:56 Єрмак поїхав до Трампа домовлятися про мир — ефір Вечір.LIVE

Text

16:44 Військова пояснила, на чому росіяни воюють у Торецьку

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:06 Шольц готовий ввести війська в Україну — ефір День.LIVE

Text

12:22 Нардеп пояснив, чим займатиметься Міністерство єдності

Text

08:54 Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

Text

08:00 Повернення із СЗЧ та сигнал НАТО Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Україна купує крісла колісні за вищу ціну, — Іваненко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК