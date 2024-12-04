Яке покарання суд обрав для жінки, яка хотіла підкупити прикордонника, щоб той дозволив її сину виїхати до Польщі

Будівля Жовківського районного суду Львівської області. Фото: gv.lv.court.gov.ua

У Львівській області жінка пропонувала прикордоннику три тисячі доларів. За хабар вона розраховувала вивезти сина за кордон.

Про це йдеться у вироку, який Жовківський районний суд Львівської області ухвалив у вівторок, 26 листопада.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурантка 17 листопада разом із сином приїхала у КПП "Рава-Руська". Розуміючи, що військовозобов'язаному молодику не дозволять перетнути кордон, вона поклала на стіл керівника групи інспекторів прикордонного контролю три тисячі доларів, однак той відмовився взяти ці гроші та викликав поліцейських.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачена повністю визнала свою провину, а також попросила призначити їй мінімальний штраф, оскільки заробляє 20 тисяч гривень, а всі її заощадження арештували. Жінку визнали винною у пропозиції неправомірної вигоди (частина перша статті 369 Кримінального кодексу України) та зобов'язали до сплати 34 тисяч гривень штрафу. Також у порушниці вилучили три тисячі доларів, якими вона намагалася підкупити охоронця держрубежів.

Наразі вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, в Харкові винесли вирок пенсіонерці з Ізюма, яка передавала росіянам інформацію про дислокацію ЗСУ. Жінка відмовилася давати показання й не визнала свою провину. Її засудили до 12 років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що у Волинській області судили військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину та не повертався на службу впродовж понад двох років. Суд призначив йому покарання у вигляді одного року іспитового терміну.