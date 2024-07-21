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Повестка на отправку — что она означает и алгоритм действий после получения

21 июля 2024 14:28
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повестка на отправку — что нужно знать о ней и что делать после получения
Работник ТЦК выписывает повестку военнообязанному мужчине. Фото иллюстративное: скриншот из видео
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В результате этого военнообязанные украинцы получают повестки, одной из которых является повестка на отправку.

Об этом сообщают Факты ICTV со ссылкой на адвоката Радиона Кирилкина.

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Повестка на отправку

Адвокат Радион Кирилкин отметил, что повестка на отправку является документом установленного образца, уведомлением лица о призыве на срочную военную службу, с предложением явиться по соответствующему адресу в установленные дату и время для отправки на сборный пункт.

В Украине выделяют четыре вида повесток:

  • Повестка для уточнения данных — по закону, призывник должен явиться в ТЦК и СП, чтобы обновить свои данные;
  • Повестка для медкомиссии — когда человек должен пройти ВВК, после которого получить заключение о пригодности к военной службе;
  • Повестка о призыве на военную службу в ВСУ — в ней говорится о прохождении срочной службы и о прибытии на призывной пункт;
  • Повестка о мобилизационном распоряжении — дают после прохождения медицинской комиссии годному к службе призывнику.

Алгоритм действий после получения повестки на отправку

Гражданин должен явиться на призывной сборный пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации. Повестка на отправку не является призывом на срочную военную службу, не явившись по которой могут привлечь к уголовной ответственности.

Напомним, в приложении "Резерв+" можно будет подать запрос на отсрочку от мобилизации. Такая функция является одной из самых желанных у пользователей.

Также приходить в рекрутинговый центр военнообязанные могут даже после получения повестки. Это необходимо для того, чтобы будущие бойцы могли выбрать себе должность и воинскую часть.

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