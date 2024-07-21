Повестка на отправку — что нужно знать о ней и что делать после получения

Повестка на отправку — что она означает и алгоритм действий после получения
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В результате этого военнообязанные украинцы получают повестки, одной из которых является повестка на отправку.
Об этом сообщают Факты ICTV со ссылкой на адвоката Радиона Кирилкина.
Повестка на отправку
Адвокат Радион Кирилкин отметил, что повестка на отправку является документом установленного образца, уведомлением лица о призыве на срочную военную службу, с предложением явиться по соответствующему адресу в установленные дату и время для отправки на сборный пункт.
В Украине выделяют четыре вида повесток:
- Повестка для уточнения данных — по закону, призывник должен явиться в ТЦК и СП, чтобы обновить свои данные;
- Повестка для медкомиссии — когда человек должен пройти ВВК, после которого получить заключение о пригодности к военной службе;
- Повестка о призыве на военную службу в ВСУ — в ней говорится о прохождении срочной службы и о прибытии на призывной пункт;
- Повестка о мобилизационном распоряжении — дают после прохождения медицинской комиссии годному к службе призывнику.
Алгоритм действий после получения повестки на отправку
Гражданин должен явиться на призывной сборный пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации. Повестка на отправку не является призывом на срочную военную службу, не явившись по которой могут привлечь к уголовной ответственности.
Напомним, в приложении "Резерв+" можно будет подать запрос на отсрочку от мобилизации. Такая функция является одной из самых желанных у пользователей.
Также приходить в рекрутинговый центр военнообязанные могут даже после получения повестки. Это необходимо для того, чтобы будущие бойцы могли выбрать себе должность и воинскую часть.
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