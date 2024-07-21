Повістка на відправку — що потрібно знати про неї та що робити після отримання

Працівник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному чоловіку. Фото ілюстративне: скриншот з відео

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Внаслідок цього військовозобов'язані українці отримують повістки, однією з яких є повістка на відправку.

Про це повідомляють Факти ICTV з посилання на адвоката Радіона Кирилкіна.

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Повістка на відправку

Адвокат Радіон Кирилкін зазначив, що повістка на відправку є документом встановленого зразка, сповіщенням особи стосовно призову на строкову військову службу, з пропозицією з’явитися за відповідною адресою у встановлені дату та час для відправлення на збірний пункт.

В Україні виділяють чотири види повісток:

Повістка для уточнення даних — згідно із законом, призовник повинен з’явитися до ТЦК та СП, щоб оновити свої дані;

Повістка для медкомісії — коли людина має пройти ВЛК, після якого отримати висновок щодо придатності до військової служби;

Повістка про призов на військову службу в ЗСУ — в ній йдеться про проходження строкової служби та про прибуття на призовний пункт;

Повістка про мобілізаційне розпорядження — дають після проходження медичної комісії придатному до служби призовнику.

Алгоритм дій після отримання повістки на відправку

Громадянин повинен з'явитися на призовний збірний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації. Повістка на відправлення не є призовом на строкову військову службу, не з’явившись за якою, можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" можна буде подати запит на відстрочку від мобілізації. Така функція є однією з найбажаніших у користувачів.

Також приходити до рекрутингового центру військовозобов'язані можуть навіть після отримання повістки. Це необхідно для того, щоб майбутні бійці могли обрати собі посаду та військову частину.