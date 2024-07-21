Мобілізація в Україні — у Міноборони розповіли, як отримати відстрочку онлайн

Додаток Резерв+. Фото: Новини.LIVE

У додатку Резерв+ незабаром з'явиться можна буде подати запит на відстрочку від мобілізації. Така функція є однією з найбажаніших у користувачів.

Про це розповіла заступниця Міністра оборони України Катерина Черногоренко в етері Суспільного.

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Відстрочка онлайн

У Міноборони зазначають, що відстрочку можна буде отримати автоматично, без візиту до Центрів комплектування. Але у деяких випадках, все ж треба буде звертатися до ТЦК.

За словами Черногоренко, через додаткок відстрочку від призову зможуть отримати, зокрема, студенти або багатодітні батьки.

"Ці дані вже є в держави, в реєстрах, в тому чи іншому вигляді. Наприклад, родинні зв’язки. Зв’язок між батьком, матір’ю і дітьми є в державному реєстрі актів цивільного стану", — сказала заступниця міністра.

Вона підкреслила, що така функція є однією з найбажаніших у користувачів.

Раніше ми повідомляли, що наразі для оформлення відстрочки від мобілізації неможливо використати лише військово-облікові дані громадянина, внесені до мобільного застосунку "Резерв+". В цій ситуації треба мати паперовий військовий квиток.

Також ми писали, що згідно із новим законом про мобілізацію, подавати документи на відстрочку повторно, після негативного рішення комісії, неможливо. Але в теорії один і той же громадянин може спробувати подати заяву на відстрочку удруге за іншою статтею.