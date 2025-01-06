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Нужны люди, разбирающиеся в ремонте БпЛА — вакансия в "Азов"

6 января 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает радиотехникам
Радиотехнические войска ВСУ. Фото иллюстративное: fakty.com.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют ремонтировать беспилотники. Речь идет о радиотехниках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 30 декабря.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности радиотехника в полку "Азов" и требования к кандидатам на должность

Радиотехник должен ремонтировать системы БпЛА и радиолокационные станции. На работу приглашают ответственных и внимательных людей, которые имеют техническое средне-специальное образование или опыт работы на смежных специальностях и готовы участвовать в боевых действиях.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день работы будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить ежемесячно, в объявлении не указывается, однако обычно зарплаты в полку составляют от 25 тысяч гривен до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в "Азове" есть вакантное место для автоэлектрика. Чтобы занять эту должность, нужно знать основные принципы работы автомобилей и иметь не менее года опыта работы.

Также в полку требуются водители бензовозов. На работу приглашают людей, которые имеют от двух лет опыта работы и водительское удостоверение категории С или Е.

работа Нацгвардия армия полк "Азов" мобилизация вакансии

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